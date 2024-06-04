Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 покинул «Венецию»
Российский полузащитник Денис Черышев покинул «Венецию» по истечении срока контракта, сообщил Sport24 спортивный директор итальянского клуба Давиде Брендолин.
В прошедшем сезоне 33-летний Черышев сыграл за «Венецию» десять матчей, не отметившись результативными действиями. Итальянский клуб, который возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, завоевал путевку в Серию А.
Черышев стал игроком «Венеции» летом 2022 года.
В сборной России полузащитник забил 12 голов в 33 играх, а на чемпионате мира 2018 года стал лучшим бомбардиром команды с четырьмя мячами.
На протяжении карьеры Черышев играл за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».
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