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Спорт ,  
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Эксклюзив

В Академии РФС оценили работу бывшего тренера «Спартака» на Евро-2024

В Академии РФС оценили работу Тедеско с бельгийцами на старте Евро-2024
В Академии РФС считают, что пока говорить, что у Бельгии нет шансов дойти до финала, преждевременно

Действия сборной Бельгии в матче со Словакией выглядели хаотично и несистемно, говорится в обзоре первого тура Евро-2024 Академии РФС для «РБК Спорт».

«Можно только предполагать, а говорить, что у Бельгии нет шансов дойти до финала, преждевременно — в матче со Словакией мог быть просто не ее день. Отметим лишь, что структурная игра бельгийцев не понравилась — они играли каждый сам по себе, используя свои сильные индивидуальные качества, пытались создать преимущество, чтобы вывести Ромелу Лукаку на завершающую стадию», — сказали в Академии РФС.

В ней считают, что с таким столбом в нападении, как Лукаку, тактика команды становится предсказуемой, она становится ее заложником, а по-другому играть уже сложно.

«Все, что делала Бельгия в матче со Словакией, являлось хаотичной, несистемной моделью игры. Поэтому словакам было проще нивелировать все положительные качества соперников. Они хорошо использовали высокий прессинг, играли с очень большой самоотдачей, действовали быстро, не боялись переходить в быстрые контратаки и забили гол», — отметили в академии.

По словам специалистов, только время покажет, соответствует ли бывший тренер «Спартака», а ныне сборной Бельгии Доменико Тедеско уровню национальной команды, в которой выступают такие игроки, как Кевин Де Брюйне и Лукаку.

«Квалификация Тедеско не вызывает сомнений, он работал в больших командах. Но есть такое понятие, как фигура большого футбольного человека — как Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола или Юрген Клопп. В таких командах, как Бельгия, имя тренера имеет немаловажное значение, оно не должно быть ниже, чем играющие там футболисты», — сказали в Академии РФС.

В следующем матче сборная Словакии 21 июня сыграет против украинцев, на следующий день бельгийцы встретятся с командой Румынии.

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Евро-2024 ФК Спартак Москва Доменико Тедеско сборная Бельгии по футболу

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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