Ремейки полуфиналов Евро-2020 и балканское дерби. Главные интриги дня ЧЕ

На Евро-2024 20 июня состоится повторение двух полуфиналов ЧЕ 2020 года, а также первая за 24 года встреча Сербии и Словении на континентальном первенстве. Чего ждать от этих матчей — об этом в материале «РБК Спорт»

Сборные Англии и Дании (Фото: Global Look Press)

Словения — Сербия

16:00 мск, Оkko

«Мюнхен Арена»

Сербия является фаворитом в этом матче за счет более сбалансированного состава, большая часть которого состоит из игроков ведущих чемпионатов. В атаке команды с большой долей вероятности выйдут звезда туринского «Ювентуса» Душан Влахович, а также Александар Митрович («Аль-Хиляль»). В полузащите определяющую роль будет играть самый результативный хавбек в истории «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, который, несмотря на обилие предложений из топ-клубов, летом 2023 года перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

Словения не может похвастаться таким подбором исполнителей. Команда располагает одним из самых дешевых составов — €141,5 млн против €313,4 млн у Сербии. При этом больше 50% от общей стоимости приходится на 21-летнего нападающего немецкого «Лейпцига» Беньямина Шешко (€50 млн) и 31-летнего вратаря испанского «Атлетико» Яна Облака (€28 млн). Сумма остальных игроков, за исключением экс-защитника ЦСКА Яки Бийола (€10 млн) и Санди Ловрича (€8 млн), не превышает €5 млн.

Однако в первом же матче Евро с Данией словенцы показали, чтобы способны играть на равных с более сильными соперниками. Они отыгрались с 0:1 и сыграли вничью. Атака Сербии, в свою очередь, не показала ничего вразумительного во встрече с Англией (0:1).

К тому же балканские дерби, как показал матч Хорватия — Албания (2:2), очень непредсказуемы. Разница между Хорватией и Албанией еще больше, чем между Сербией и Словенией.

В последний раз команды встречались в 2022 году в Лиге наций. Дома сербы выиграли со счетом 4:1, в гостях сыграли вничью (2:2). Наиболее памятна первая встреча в истории этих команд, когда сборная Сербии существовала как сборная Югославии. На Евро-2000 Югославия за шесть минут отыграла разницу в три гола, и в итоге встреча завершилась со счетом 3:3. После они ни разу не встречались в финальных раундах крупных турниров — ЧМ или Евро.

Команды восемь раз встречались друг с другом, каждая из команд победила по разу.

Дания — Англия

19:00 мск, «Матч ТВ»

«Франкфурт Арена»

Англия и Дания встретятся на втором чемпионате Европе подряд. В 2021 году команды сошлись на стадии полуфинала. Тот матч вышел скандальным из-за назначенного пенальти в ворота Дании в добавленное время. В результате игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

До старта чемпионата Европы сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта одержала одну победу в пяти играх.

В стартовой игре Евро родоначальники футбола обыграли Сербию со счетом 1:0 благодаря голу Джуда Беллингема на 13-й минуте. Англия сыграла на ноль в пяти матчах подряд на групповом этапе Евро — рекорд чемпионатов Европы. К тому же при Саутгейте сборная Англии показывает лучшую результативность в истории (1,85 гола за матч).

Несмотря на впечатляющую статистику, игра Англии по-прежнему оставляет желать лучшего. При наличии звездного состава команда показывает блеклую игру. К примеру, совершила всего 12 касаний в штрафной Сербии — наименьшее количество касаний англичан в штрафной соперника с 2012 года. Всего в матче было нанесено 11 ударов (5–6), в створ — 4 (3–1). Это антирекорд Евро с 1980 года, когда начали вести подобную статистику.

Саутгейт по-прежнему не может найти место полузащитнику «Манчестер Сити» Филу Фодену. Самый ценный футболист Английской премьер-лиги прошедшего сезона был далек от своей игры за клуб. Лучший бомбардир в истории Англии Гарри Кейн тоже не блистал. Пока все надежды Англии в атаке связаны с Беллингемом.

Новая связка центральных защитников Джон Стоунз — Марк Гехи тоже может принести много проблем из-за отсутствия сыгранности.

Несмотря на безликую игру, шансы Англии на первое в истории золото Евро увеличились, отмечают букмекеры. Причина тому — травма лидера сборной Франции Килиана Мбаппе, который из-за сломанного носа может пропустить минимум несколько игр.

Дания тоже не показала впечатляющую игру. Команда не смогла удержать преимущество во встрече со Словенией (1:1), которая считалась аутсайдером группы. А поражение в матче с Англией может серьезно снизить шансы на выход в плей-офф.

Для Англии оборона Дании может стать непреодолимой преградой с учетом их проблем. Соперники скандинавской команды в квалификации наигрывали в среднем на 0,5 xG (ожидаемые голы). Дания вошла в топ-5 команд квалификации по надежной игре в обороне.

В матче со Словенией 32-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен в очередной раз доказал, что способен играть на высшем уровне. Он создал рекордное для первого тура число голевых моментов — семь (у остальных не более четырех). При этом сделал пять ударов (тоже больше всех), выполнил 88% передач несмотря на то, что играл очень высоко, и отметился голом.

Также следует отметить одноклубника Эриксена по МЮ Расмуса Хейлунда. 191-сантиметровый датский форвард уже доказал в нынешнем сезоне, что готов конкурировать на самом высоком уровне.

По расчетам суперкомпьютера Opta, Англия победит с вероятностью 54,5%, Дания — 20,6%.

Испания — Италия

20:00 мск, «Матч ТВ»

«Арена АуфШальке», Гельзенкирхен

Позднее в этот же день пройдет ремейк другого полуфинала Евро-2020 года. Три года назад Италия победила Испанию в серии пенальти, не без труда завершив вничью основное и дополнительное время (1:1).

Испания является фаворитом матча. Ее победа оценивается в 45,8%. Вероятность успеха Италии составляет 27,5%.

Обе сборные являются темными лошадками на Евро-2024. Сборная Испании — яркий представитель команды, где есть сплав опыта и молодости. В сборной вместе с 38-летним Хесусом Навасом присутствует 16-летний Ламин Ямаль, который уже стал самым молодым игроком в истории Евро. Вскоре он может стать самым молодым автором гола.

Ямаль, несмотря на юный возраст, играет одну из ведущих ролей в атаке команды и уже во встрече первого тура с Хорватией (3:0) смог отличиться. Его стоимость уже оценивается в €90 млн. Дороже в сборной Испании оценивается только полузащитник Рорди (€120 млн).

В Испании семь футболистов еще не достигли 25-летнего возраста, при этом четыре из них играют ведущие роли в команде. В возрастной категории старше 30 лет тоже семь футболистов и четыре из них являются ключевыми.

Испания обладает достаточным количеством звезд для достижения больших результатов. Команда входит в топ-4 сборных с самыми дорогими составами (€965 млн).

Эксперты считают, что из-за обилия молодых игроков команде попросту не хватит опыта, чтобы добраться до золота. К тому же главный тренер Луис де ла Фуэнте никогда не работал на столь высоком уровне. Все его достижения связаны с юношескими и молодежной сборными Испании. Фактически он перешел в национальную команду вместе со своими подопечными.

Италию всерьез немногие воспринимают в качестве одного из фаворитов. Действующие чемпионы мира переживают не самое лучшее время из-за отсутствия талантливого поколения.

«Я не вижу игроков топ-класса в команде, кроме Джанлуиджи Доннаруммы, — заявил самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти. — Думаю, выход в четвертьфинал будет уже хорошим результатом. Но команда может добиться и большего».

В свою очередь, Фабио Капелло отметил, что интенсивность действий игроков сборной Италии «не соответствует уровню Евро».

«Способна ли сборная выиграть турнир? Лучано Спаллетти отлично прошел квалификацию на Евро-2024, постарался вбить свои идеи команде. Если игроки сплотятся рядом с ним и будут в разы смелее, то можно будет и помечтать об этом», — сказал Капелло.

Италия входит в топ-6 самых молодых команд турнира и топ-7 самых дорогих составов (€705 млн), расположившись на границе между многолетними грандами и командами второго эшелона.

В сборной Италии лишь трио защитников миланского «Интера» оцениваются в €50 млн и выше — Николо Барелла (€80 млн), Алессандро Бастони (€70 млн), Федерико Димарко (€50 млн).