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ЦСКА забил шесть мячей «Пари НН»

ЦСКА разгромил «Пари НН» со счетом 6:2 в предпоследнем туре РПЛ
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 6:2 в пользу армейцев. «Пари НН» стал первой командой в истории чемпионатов России, пропустившей шесть голов в двух матчах подряд
Саша Зделар
Саша Зделар (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Московский ЦСКА победил «Пари НН» в 29-м туре РПЛ.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 2:6.

У армейцев отличились Иван Обляков (10-я минута), Тамерлан Мусаев (22), Саша Зделар (37), Виктор Давила (56), Антон Заболотный (83) и Кирилл Глебов (90). Еще один мяч Мусаева в компенсированное время не засчитали.

У хозяев на 48-й минуте забил Дмитрий Стоцкий, а на 77-й — Хуан Босельи.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Армеец Аббосбек Файзуллаев стал самым молодым игроком в этом сезоне РПЛ с десятью результативными действиями — на его счету четыре гола и шесть передач.

«Пари НН» первым в истории чемпионатов России пропустил шесть и более голов в двух матчах подряд. При этом в турнире было сыграно уже более 8 тыс. матчей. В прошлой игре нижегородцы уступили «Сочи» со счетом 1:6.

ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, у «Пари НН» 29 очков, он находится на 14-й строчке и продолжает борьбу за сохранение места в элите.

В заключительном туре 25 мая «Пари НН» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре, а ЦСКА примет екатеринбургский «Урал».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Пари Нижний Новгород

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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