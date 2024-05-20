ЦСКА забил шесть мячей «Пари НН»
Московский ЦСКА победил «Пари НН» в 29-м туре РПЛ.
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 2:6.
У армейцев отличились Иван Обляков (10-я минута), Тамерлан Мусаев (22), Саша Зделар (37), Виктор Давила (56), Антон Заболотный (83) и Кирилл Глебов (90). Еще один мяч Мусаева в компенсированное время не засчитали.
У хозяев на 48-й минуте забил Дмитрий Стоцкий, а на 77-й — Хуан Босельи.
Армеец Аббосбек Файзуллаев стал самым молодым игроком в этом сезоне РПЛ с десятью результативными действиями — на его счету четыре гола и шесть передач.
«Пари НН» первым в истории чемпионатов России пропустил шесть и более голов в двух матчах подряд. При этом в турнире было сыграно уже более 8 тыс. матчей. В прошлой игре нижегородцы уступили «Сочи» со счетом 1:6.
ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, у «Пари НН» 29 очков, он находится на 14-й строчке и продолжает борьбу за сохранение места в элите.
В заключительном туре 25 мая «Пари НН» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре, а ЦСКА примет екатеринбургский «Урал».
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