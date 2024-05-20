Запретившего игрокам нецензурно ругаться тренера удалили за мат у бровки
Главный тренер владикавказской «Алании» Евгений Калешин, запретивший своим игрокам нецензурно выражаться, сам выругался матом во время матча Первой лиги со «СКА-Хабаровском» и получил красную карточку.
Калешин заработал удаление на 28-й минуте встречи, которая завершилась победой «Алании» со счетом 1:0.
Пресс-служба «Алании» сообщила в телеграм-канале, что тренера наказали за «споры с арбитром».
Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани 15 мая сообщил, что Калешин ввел штрафы за мат для игроков.
Тренер ранее возглавлял тольяттинский «Акрон», который в прошлом сезоне в Кубке России выбил несколько команд РПЛ и дошел до финала «пути регионов».
Тогда Калешин рассказывал, что на победный матч со «Спартаком» настраивал игроков словами из Библии.
Игрокам «Акрона» также не разрешалось ругаться матом.
«Алания» занимает восьмое место в Первой лиге (второй по силе дивизион чемпионата России).
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