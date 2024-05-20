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Запретившего игрокам нецензурно ругаться тренера удалили за мат у бровки

Запретившего «Алании» нецензурно ругаться Калешина удалили за мат у бровки
Евгений Калешин ввел штрафы за мат для игроков «Алании», но в матче со «СКА-Хабаровском» не сдержал эмоции, выругался из-за решений арбитра и получил красную карточку. «Алания» все равно победила
Евгений Калешин
Евгений Калешин (Фото: Телеграм-канал ФК «Алания»)

Главный тренер владикавказской «Алании» Евгений Калешин, запретивший своим игрокам нецензурно выражаться, сам выругался матом во время матча Первой лиги со «СКА-Хабаровском» и получил красную карточку.

Калешин заработал удаление на 28-й минуте встречи, которая завершилась победой «Алании» со счетом 1:0.

Пресс-служба «Алании» сообщила в телеграм-канале, что тренера наказали за «споры с арбитром».

Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани 15 мая сообщил, что Калешин ввел штрафы за мат для игроков.

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Тренер ранее возглавлял тольяттинский «Акрон», который в прошлом сезоне в Кубке России выбил несколько команд РПЛ и дошел до финала «пути регионов».

Тогда Калешин рассказывал, что на победный матч со «Спартаком» настраивал игроков словами из Библии.

Игрокам «Акрона» также не разрешалось ругаться матом.

«Алания» занимает восьмое место в Первой лиге (второй по силе дивизион чемпионата России).

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Анна Сатдинова
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