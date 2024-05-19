«Ливерпуль» победил в последнем матче под руководством Клоппа
«Ливерпуль» завершил чемпионат Английской премьер-лиги (АПЛ) победой над «Вулверхэмптоном».
Матч закончился со счетом 2:0, голы забили Алексис Макаллистер (34-я минута) и Джарелл Куанса (40).
Гол Куансы стал 1223-м, забитым в АПЛ в этом сезоне. Это новый рекорд турнира — в первом сезоне АПЛ в 1992–1993 годах 22 команды забили в общей сложности 1222 гола.
«Вулверхэмптон» с 28-й минуты играл вдесятером после удаления Нелсона Семеду за фол на Макаллистере.
Матч на «Энфилде» был последним для Юргена Клоппа во главе «Ливерпуля».
Возглавив команду в 2015 году, Клопп привел ее к победе в АПЛ, Кубке и Суперкубке Англии, двух Кубках лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Клоппа во главе команды сменит голландец Арне Слот.
В этом сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял третье место и выиграл Кубок лиги.
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