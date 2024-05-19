«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» в последнем матче под руководством Клоппа

«Ливерпуль» победил в последнем матче под руководством Клоппа

«Ливерпуль» завершил сезон на третьем месте в АПЛ. Юрген Клопп покинет команду по окончании сезона, его сменит Арне Слот

Юрген Клопп благодарит болельщиков «Ливерпуля» (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

«Ливерпуль» завершил чемпионат Английской премьер-лиги (АПЛ) победой над «Вулверхэмптоном».

Матч закончился со счетом 2:0, голы забили Алексис Макаллистер (34-я минута) и Джарелл Куанса (40).

Гол Куансы стал 1223-м, забитым в АПЛ в этом сезоне. Это новый рекорд турнира — в первом сезоне АПЛ в 1992–1993 годах 22 команды забили в общей сложности 1222 гола.

«Вулверхэмптон» с 28-й минуты играл вдесятером после удаления Нелсона Семеду за фол на Макаллистере.

Матч на «Энфилде» был последним для Юргена Клоппа во главе «Ливерпуля».

Возглавив команду в 2015 году, Клопп привел ее к победе в АПЛ, Кубке и Суперкубке Англии, двух Кубках лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Клоппа во главе команды сменит голландец Арне Слот.

В этом сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял третье место и выиграл Кубок лиги.