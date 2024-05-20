Вернувшийся после травмы Карацев вылетел на старте турнира в Женеве
Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире в Женеве с призовым фондом почти €580 тыс. в первом круге, продлив серию неудач.
Карацев уступил итальянцу Флавио Коболли (56-я ракетка мира) со счетом 5:7, 1:6.
Россиянин в январе получил тяжелую травму колена на турнире в австралийском Брисбене и перенес операцию.
Соревнования в Женеве стали для Карацева третьим турниром после выздоровления. Ранее он проиграл в первом круге «Мастерса» в Мадриде и одержал только одну победу на турнире этой же серии в Риме.
В последней версии рейтинга ATP Карацев занял 82-е место.
Он был единственным россиянином в одиночном разряде на турнире в Швейцарии.
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