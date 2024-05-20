Вернувшийся после травмы Карацев вылетел на старте турнира в Женеве

Аслан Карацев, вернувшийся на корт после тяжелой травмы колена, уступил Флавио Коболли в двух сетах. Россиянин выиграл только один матч за последние три турнира

Аслан Карацев (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире в Женеве с призовым фондом почти €580 тыс. в первом круге, продлив серию неудач.

Карацев уступил итальянцу Флавио Коболли (56-я ракетка мира) со счетом 5:7, 1:6.

Россиянин в январе получил тяжелую травму колена на турнире в австралийском Брисбене и перенес операцию.

Соревнования в Женеве стали для Карацева третьим турниром после выздоровления. Ранее он проиграл в первом круге «Мастерса» в Мадриде и одержал только одну победу на турнире этой же серии в Риме.

В последней версии рейтинга ATP Карацев занял 82-е место.

Он был единственным россиянином в одиночном разряде на турнире в Швейцарии.