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Вернувшийся после травмы Карацев вылетел на старте турнира в Женеве

Российский теннисист Карацев проиграл Коболли на старте турнира в Женеве
Аслан Карацев, вернувшийся на корт после тяжелой травмы колена, уступил Флавио Коболли в двух сетах. Россиянин выиграл только один матч за последние три турнира
Аслан Карацев
Аслан Карацев (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире в Женеве с призовым фондом почти €580 тыс. в первом круге, продлив серию неудач.

Карацев уступил итальянцу Флавио Коболли (56-я ракетка мира) со счетом 5:7, 1:6.

Россиянин в январе получил тяжелую травму колена на турнире в австралийском Брисбене и перенес операцию.

Соревнования в Женеве стали для Карацева третьим турниром после выздоровления. Ранее он проиграл в первом круге «Мастерса» в Мадриде и одержал только одну победу на турнире этой же серии в Риме.

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В последней версии рейтинга ATP Карацев занял 82-е место.

Он был единственным россиянином в одиночном разряде на турнире в Швейцарии.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Аслан Карацев

Недвижимость

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