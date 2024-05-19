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Эксклюзив

«До величайшего боксера Усику далековато». Что говорят о победе над Фьюри

Цзю фразой «до величайшего далековато» оценил победу Усика над Фьюри
Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Что говорят о победе украинского боксера — в подборке «РБК Спорт»
Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри (Фото: Reuters)

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой продолжался 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей.

Усик отобрал у Фьюри чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Украинский боксер стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом в тяжелом весе: в последний раз это удавалось Ленноксу Льюису, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда.

По данным ESPN, реванш гарантирован контрактом. В начале мая председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх говорил ESPN, что в случае реванша бойцы могут встретиться 12–13 октября.

Реакция экспертов

Григорий Дрозд, экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016)

«Был хороший бой. Появился новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Бой был хорошим, но эпизоды и обострения скучноватые. Усик взял высокий темп и давление, он довел дело до победного конца. Если мы не берем в счет яркий нокдаун, то в целом все было в очень монотонном режиме. Конечно, статус абсолютного чемпиона в супертяжелом весе говорит о многом. Усик прошел всех супертопов в своем весе. Наверное, его можно рассматривать как претендента на звание лучшего боксера вне зависимости от весовой категории.

Мне был бы интересен реванш. Есть некая недосказанность со стороны Фьюри. Мне кажется, он свой некий потенциал, который мог показать, не смог раскрыть. Не знаю, получится ли это в реванше, но точно бой был бы интересен. Не было одностороннего поединка с точки зрения избиения: Усик потихонечку накатывал, попадал, делал стабильно и уверенно, но ярких вспышек не было. Если у Фьюри все-таки получится «идти и махать», то это может быть другой бой», — сказал Дрозд «РБК Спорт».

Константин Цзю, бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе

«Рад за украинца. Он действительно большой молодец! Сашу нельзя считать величайшим боксером в истории в тяжелом весе! Что значит величавший? Усик только на середине своей карьеры. То, что он сделал с Фьюри, действительно здорово — теперь Усик абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе. Действительно круто! Громаднейшее достижение и повторение рекорда Холифилда. Хорошо достижение, но до величайшего боксера среди тяжеловесов Усику еще далековато», — цитирует Цзю Sport24.

Мэнни Пакьяо, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях

«Поздравляю Александра Усика с тем, что он стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе за 25 лет! Потрясающий бой от обоих. Подобные бои достойны реванша», — написал Пакьяо на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Леннокс Льюис, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе

«Добро пожаловать в клуб, Александр Усик!» — написал Льюис на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Теренс Кроуфорд, чемпион мира в трех весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound

«Ребята, вам всем лучше проявить немного уважения к Усику. Он определенно претендует на звание лучшего боксера вне зависимости от весовой категории. Я не сторонник ненависти. Он победил человека на дивизион выше. Уважение, брат!» — заявил Теренс на своей странице в Х.

Конор Макгрегор, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях

«Усик невероятен. Он победил и [Энтони] Джошуа, и Фьюри. У Энтони было два боя с Усиком, так почему бы не дать еще один шанс Тайсону? Если этого не будет, то есть смысл сделать трилогию между Эй Джеем и Усиком. Спасибо Турки Аль аш-Шейху и всем остальным, кто причастен к этой эре боев в супертяжелом весе, за то, что все это было организовано», — написал Макгрегор на своей странице в Х.

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