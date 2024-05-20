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Союз биатлонистов выплатил спортсменам ₽52 млн призовых

Виктор Майгуров: Союз биатлонистов России выплатил спортсменам ₽52 млн призовых
Российские биатлонисты отстранены от международных турниров. В следующем сезоне СБР планирует оставить призовые на том же уровне и предложить спортсменам новые финансово привлекательные форматы соревнований
Виктор Майгуров
Виктор Майгуров (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что спортсмены получили от организации 52 млн руб. в качестве призовых на соревнованиях разного уровня в прошедшем сезоне. Его слова приводит «РИА Новости».

Майгуров отметил, что в эту сумму не вошли призовые за участие в Спартакиаде, поскольку их выплачивает Минспорт.

«В прошедшем сезоне у нас состоялось 81 соревнование, в том числе Спартакиада и чемпионат России, четыре этапа Кубка Содружества и Кубок России», — сказал глава СБР.

По его словам, призовые в следующем сезоне останутся на том же уровне, но СБР работает над новыми форматами соревнований, «которые будут интересны спортсменам в финансовом плане».

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Майгуров добавил, что за выступление на Кубке Содружества призовые получили 42 биатлониста, на Кубке России — 70, на юниорских соревнованиях — 98, отмечает ТАСС.

Российские биатлонисты отстранены от международных турниров и соревновались в основном между собой и с белорусами.

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Анна Сатдинова
Биатлон Виктор Майгуров

Недвижимость

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получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

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Читать
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