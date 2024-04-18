«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ

«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ

«Реал» Мадрид выиграл «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. В полуфинале мадридский клуб сыграет с мюнхенской «Баварией»

Фото: Reuters

Мадридский «Реал» в гостях победил «Манчестер Сити» ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

Основное время ответной встречи закончилось со счетом 1:1 (счет по сумме двух матчей — 4:4). Счет матча на 12-й минуте открыл форвард «Реала» Родриго.

У «Сити» на 76-й минуте счет сравнял Кевин Де Брюйне.

В дополнительное время соперники голов не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась мадридская команда — 4:3.

В полуфинале «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией», которая обыграла дома лондонский «Арсенал» — 1:0. Единственным забитым мячом на 63-й минуте отметился Йозуа Киммих.

Первая игра прошла в Лондоне и завершилась ничейным счетом — 2:2.

Во второй полуфинальной паре встретятся «Пари Сен-Жермен», который в 1/4 финала обыграл «Барселону» и дортмундская «Боруссия», победившая в четвертьфинале «Атлетико Мадрид».

Первые полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая. Финал состоится 1 июня в Лондоне. «Манчестер Сити» является действующим чемпионом турнира.