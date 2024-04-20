Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса завершила карьеру в 30 лет

Бывшая первая ракетка мира Мугуруса завершила карьеру в 30 лет

Испанская теннисистка за свою карьеру выиграла 10 титулов на турнирах WTA, в том числе «Ролан Гаррос» (2016) и Уимблдон (2017), а также заработала почти $25 млн призовых

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Испанская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса объявила о завершении карьеры в возрасте 30 лет. Об этом сообщается на сайте WTA.

«Я готова начать новую главу в своей жизни, которая наверняка будет каким-то образом связана с теннисом и спортом», — сказала Мугуруса.

Последний матч испанка провела в январе 2023 года. После этого она говорила, что решила сделать перерыв в карьере, но окончательно ее еще не завершила.

За свою карьеру Мугуруса выиграла десять титулов на турнирах WTA, в том числе «Ролан Гаррос» (2016), Уимблдон (2017) и Итоговый турнир WTA (2021).

Испанка заработала $24,8 млн призовых.