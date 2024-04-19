Неигравшая три года теннисистка Кузнецова заявила, что карьеру не завершила

Неигравшая три года Светлана Кузнецова заявила, что карьеру не завершила

Бывшая вторая ракетка мира рассказала, что перенесла несколько операций и сейчас постепенно наращивает нагрузки

Светлана Кузнецова (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова, которая долгое время не играет из-за травмы, заявила Sports.ru, что карьеру пока не завершила.

Кузнецовой 38 лет, на корт она не выходила с лета 2021 года.

«Если я соберусь официально завершить карьеру, то, конечно же, объявлю. Но сейчас у меня нет новостей», — сказала Кузнецова.

По словам теннисистки, ей сделали несколько операций. «Не хочу афишировать, они связаны с опорно-двигательным аппаратом. И сейчас постепенно наращиваю нагрузки. Когда начинает что-то болеть, я прекращаю», — отметила Кузнецова.

Спортсменка добавила, что не собирается играть через боль. «Если боль не пройдет, то уже буду думать. А пока не могу вернуться», — сказала Кузнецова.

В активе Кузнецовой 18 побед на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. Она два раза выиграла турниры «Большого шлема» — US Open (2004) и «Ролан Гаррос» (2009).