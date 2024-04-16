Рыбакина призвала не искать виноватых в смене ею спортивного гражданства
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, не считает нужным искать виноватых в смене ею российского спортивного гражданства. Об этом 24-летняя теннисистка рассказала в интервью «Спорт-Экспресс».
Уроженка Москвы выступает за Казахстан с 2018 года.
«Думаю, сейчас уже нет смысла об этом разговаривать. В меня поверил Казахстан, ему нужен был игрок, и мы в этом плане нашли друг друга, чему я очень рада. Представляю эту страну уже так давно, что не думаю о том, что было до этого», — сказала Рыбакина.
По словам теннисистки, она не ставит перед собой цель доказать кому-либо в России свой талант. «Мне кажется, что у каждого спортсмена на протяжении всей карьеры встречаются люди, которые в него верят и нет. <...> Не зацикливаюсь на тех, кто в меня не верил. Хотя, конечно, такие были и есть», — добавила спортсменка.
На счету Рыбакиной семь титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона, в 2023-м она дошла до финала Australian Open, где уступила Арине Соболенко из Белоруссии.
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