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Клуб Слуцкого победил «Наньтун» и вернулся в лидеры чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Наньтун» и вернулся в лидеры чемпионата Китая
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Наньтун Чжиюнь» со счетом 2:0. В семи турах чемпионата у команды бывшего тренера сборной России шесть побед и одна ничья
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Наньтун Чжиюнь» со счетом 2:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Китая.

Голы забили Сефас Малеле (третья минута) и Жоау Карлуш (82).

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Спорт
Леонид Слуцкий

«Шанхай Шэньхуа» вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. На счету команды шесть побед и одна ничья. На одного очко «Шанхай» опережает «Чэнду Жунчэн». «Наньтун Чжиюнь» расположился на 12-й строчке (5).

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Ранее его признали лучшим тренером марта в китайской суперлиге.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 27 апреля в гостях сыграет с клубом «Шанхай Порт».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
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