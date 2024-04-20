Клуб Слуцкого победил «Наньтун» и вернулся в лидеры чемпионата Китая
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Наньтун Чжиюнь» со счетом 2:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Китая.
Голы забили Сефас Малеле (третья минута) и Жоау Карлуш (82).
«Шанхай Шэньхуа» вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. На счету команды шесть побед и одна ничья. На одного очко «Шанхай» опережает «Чэнду Жунчэн». «Наньтун Чжиюнь» расположился на 12-й строчке (5).
«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Ранее его признали лучшим тренером марта в китайской суперлиге.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 27 апреля в гостях сыграет с клубом «Шанхай Порт».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
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