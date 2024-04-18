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Тренер «Спартака» рассказал о будущем Ильи Ковальчука

Тренер «Спартака» Жамнов заявил, что Ковальчук не останется без работы
По словам Алексея Жамнова, Илья Ковальчук помог команде, когда вернулся в хоккей. «Каждый что-то от него почерпнул», — отметил тренер
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын/ТАСС)

Хоккеист Илья Ковальчук без работы не останется, его опыт пригодится российскому хоккею. Об этом в интервью изданию «Чемпионат» заявил главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

«Илья стал частью нашего коллектива на этом этапе, такое дорогого стоит. Он профессионал от и до, молодые ребята видели, как Ковальчук работает, подходит к делу. Каждый из себя что-то от него почерпнул. Не так просто, как некоторым кажется, пропустить два года и вернуться. Илья на самом деле нам помог», — сказал Жамнов.

По его словам, Ковальчук с пониманием и без обид относился к ситуациям, когда не попадал в состав команды. «Я часто с ним вижусь, но пока мы не обсуждали эти вопросы. Поверьте мне, Илья без работы не останется. С его опытом он в любом случае пригодится нашему хоккею в дальнейшем. У него есть имя, он заслуженный спортсмен и хоккеист, всегда востребован», — заявил Жамнов.

Возвращение Ковальчука в хоккей стало одним из самых громких событий КХЛ этого сезона. Олимпийский чемпион Пхёнчхана, вернувшись в конце декабря, набрал 8 (4 шайбы + 4 результативные передачи) очков в 20 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф 41-летний форвард сыграл в пяти из 11 матчей, но результативными действиями не отметился.

В плей-офф КХЛ «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матчах до четырех побед со счетом 2–4. Контракт Ковальчука с клубом уже завершился, а о том, будет ли подписан новый, пока ничего неизвестно.

Ковальчук выступал за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ. До возвращения в московский клуб он не выходил на лед с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

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Илья Ковальчук Алексей Жамнов КХЛ ХК Спартак
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