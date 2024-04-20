«Металлург» выиграл второй матч у «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» дома обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 1:0 во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ
Отличился Денис Зернов (40-я минута).
«Локомотив» сравнял счет за секунду до сирены, но гол отменили из-за паса рукой.
Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Металлурга». Третий матч состоится 22 марта в Ярославле.
«Локомотив» во второй раз играет в финале Кубка Гагарина, «Металлург» — в пятый, он ранее брал трофей в 2014 и 2016 годах.
В этом сезоне ярославский клуб стал третьим в Западной конференции, в плей-офф обыграл московский ЦСКА (4:1), омский «Авангард» (4:3) и челябинский «Трактор» (4:0).
«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции, в плей-офф победил хабаровский «Амур» (4:2), московский «Спартак» (4:2) и екатеринбургский «Автомобилист» (4:3).
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