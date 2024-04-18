«Металлург» забил в концовке и выиграл первый матч финала Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».
Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
У гостей отличился Максим Березкин на 43-й минуте, хозяева ответили голами Никиты Михайлиса (46) и Александра Петунина (59).
Второй матч серии до четырех побед пройдет 20 апреля в Магнитогорске.
«Локомотив» второй раз играет в финале Кубка Гагарина, «Металлург» — в пятый, он ранее брал трофей в 2014 и 2016 годах.
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