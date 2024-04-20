Галактионов ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Локомотиве»
Будущее нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в «Локомотиве» определится в конце сезона, заявил «Матч ТВ» главный тренер клуба Михаил Галактионов.
«Не надо обращать внимания на слухи. Артем — часть нашего коллектива, мы все вместе сосредоточены на выполнении текущей задачи. Все остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе у всего тренерского штаба», — сказал Галактионов.
Галактионов подчеркнул, что Дзюба хорошо работает, является частью коллектива и готов помочь команде в выполнении всех задач.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что 35-летний Дзюба уже ищет варианты на случай, если не продлит контракт с «Локомотивом». Якобы приоритет игрока — переход в «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий. Тульский «Арсенал», «Химки» и «Родина» также готовы подписать, если выйдут в РПЛ.
Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что авторы слухов о будущем Дзюбы «пробивают дно» и «раньше инициаторы подобных набросов были покреативнее».
В нынешнем сезоне Дзюба в составе «Локомотива» отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 23 играх во всех турнирах.
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