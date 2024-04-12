Агент Дзюбы заявил, что авторы слухов о будущем игрока «пробивают дно»

Агент Дзюбы: выдумки о будущем игрока не имеют ничего общего со здравым смыслом

Представитель нападающего «Локомотива» Леонид Гольдман заявил, что «раньше инициаторы подобных набросов были покреативнее». Ранее «Чемпионат» сообщил, что Дзюба может перейти в «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий

Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Выдумки СМИ вокруг будущего форварда «Локомотива» Артема Дзюбы не имеют ничего общего со здравым смыслом, заявил «Матч ТВ» представитель футболиста Леонид Гольдман.

Накануне «Чемпионат» сообщил, что 35-летний Дзюба уже ищет варианты на случай, если не продлит контракт с «Локомотивом». Якобы приоритет игрока — переход в «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий. Тульский «Арсенал», «Химки» и «Родина» также готовы подписать, если выйдут в РПЛ.

«Уровень фантазии у инициаторов подобных набросов явно уже не тот. Раньше они были покреативнее. Сейчас они опустились и пробивают дно», — сказал Гольдман.

По словам Гольдмана, Дзюба сейчас думает только о том, как помочь «Локомотиву» в конце сезона. «Очевидно, такие выдумки не имеют ничего общего со здравым смыслом. Все, о чем сейчас думает Артем, — как помочь «Локомотиву» в оставшихся матчах, подготовиться к игре против ЦСКА. <...> Мы знаем авторов этих вбросов, пусть это останется на их совести», — добавил Гольдман.

В нынешнем сезоне Дзюба в составе «Локомотива» отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 23 играх во всех турнирах.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», лучшим бомбардиром в истории сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30 голов).