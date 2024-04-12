Агент Дзюбы заявил, что авторы слухов о будущем игрока «пробивают дно»
Выдумки СМИ вокруг будущего форварда «Локомотива» Артема Дзюбы не имеют ничего общего со здравым смыслом, заявил «Матч ТВ» представитель футболиста Леонид Гольдман.
Накануне «Чемпионат» сообщил, что 35-летний Дзюба уже ищет варианты на случай, если не продлит контракт с «Локомотивом». Якобы приоритет игрока — переход в «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий. Тульский «Арсенал», «Химки» и «Родина» также готовы подписать, если выйдут в РПЛ.
«Уровень фантазии у инициаторов подобных набросов явно уже не тот. Раньше они были покреативнее. Сейчас они опустились и пробивают дно», — сказал Гольдман.
По словам Гольдмана, Дзюба сейчас думает только о том, как помочь «Локомотиву» в конце сезона. «Очевидно, такие выдумки не имеют ничего общего со здравым смыслом. Все, о чем сейчас думает Артем, — как помочь «Локомотиву» в оставшихся матчах, подготовиться к игре против ЦСКА. <...> Мы знаем авторов этих вбросов, пусть это останется на их совести», — добавил Гольдман.
В нынешнем сезоне Дзюба в составе «Локомотива» отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 23 играх во всех турнирах.
Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», лучшим бомбардиром в истории сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30 голов).