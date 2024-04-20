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Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Штутгарте в парах

Россиянка Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Штутгарте в парном разряде
Вероника Кудерметова и Чжань Хаоцин из Тайваня в решающем матче сыграют против норвежки Ульрикке Эйкери и эстонки Ингрид Нил
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Elsa / Getty Images)

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чжань Хаоцин вышли в финал турнира WTA в Штутгарте в парном разряде.

В полуфинале они победили американку Бетани Маттек-Сандс и китаянку Чжан Шуай со счетом 6:4, 6:3.

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В решающем матче Кудерметова и Чжань Хаоцин сыграют против норвежки Ульрикке Эйкери и эстонки Ингрид Нил.

На счету Кудерметовой семь титулов WTA в парном разряде, в том числе на Итоговом турнире WTA в 2022 году. Сейчас она занимает 62-е место в парном рейтинге, лучший результат теннисистки — вторая строчка.

Победители турнира в Штутгарте получат $41,2 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков, финалисты — $24,97 тыс. и 375 очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Вероника Кудерметова
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