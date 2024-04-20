Хэмилтон объяснил свой провал в квалификации Гран-при Китая
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал, что его провал в квалификации Гран-при Китая был связан с неудачными экспериментами с настройками болида.
39-летний британец в субботу стал вторым в спринте, но в квалификации занял лишь 18-е место.
«Я внес огромные изменения в настройки болида перед квалификацией. В некоторых местах машина была не так уж и плоха. В 14-м повороте я не смог остановиться. Что есть, то есть», — цитирует гонщика Reuters.
По словам Хэмилтона, он, когда вносил корректировки, думал, что хуже точно не будет. «Но хуже стало... Дерьмо случается. Иногда у тебя все получается, иногда нет», — добавил гонщик Mercedes.
Квалификацию выиграл нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Вторым будет стартовать его партнер мексиканец Серхио Перес, третьим — испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin.
Гонка Гран-при Китая состоится 21 апреля, начало — 10:00 мск.
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