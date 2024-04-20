 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хэмилтон объяснил свой провал в квалификации Гран-при Китая

Хэмилтон объяснил неудачными экспериментами провал в квалификации Гран-при Китая
Семикратный чемпион «Формулы-1» рассказал, что перед квалификацией внес серьезные корректировки в настройки болида, но ошибся и поэтому занял лишь 18-е место
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал, что его провал в квалификации Гран-при Китая был связан с неудачными экспериментами с настройками болида.

39-летний британец в субботу стал вторым в спринте, но в квалификации занял лишь 18-е место.

«Я внес огромные изменения в настройки болида перед квалификацией. В некоторых местах машина была не так уж и плоха. В 14-м повороте я не смог остановиться. Что есть, то есть», — цитирует гонщика Reuters.

Ферстаппен побил рекорд Хэмилтона и Феттеля в «Формуле-1»
Спорт
Макс Ферстаппен

По словам Хэмилтона, он, когда вносил корректировки, думал, что хуже точно не будет. «Но хуже стало... Дерьмо случается. Иногда у тебя все получается, иногда нет», — добавил гонщик Mercedes.

Квалификацию выиграл нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Вторым будет стартовать его партнер мексиканец Серхио Перес, третьим — испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin.

Гонка Гран-при Китая состоится 21 апреля, начало — 10:00 мск.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Льюис Хэмилтон
Материалы по теме
Льюис Хэмилтон объяснил свой переход в Ferrari
Спорт
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1»
Спорт
Никита Мазепин оценил шансы на возвращение в «Формулу-1»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Бастрыкин поручил найти ответственных в гибели журналиста Еремина Политика, 14:46
Галактионов ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Локомотиве» Спорт, 14:45
Британия объявила о начале производства «самого смертоносного» танка Политика, 14:34
Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Штутгарте в парах Спорт, 14:34
Санкт-Петербург накрыл апрельский снегопад. Видео Общество, 14:15
Маск отложил встречу с премьером Индии из-за «серьезных обязательств» Бизнес, 13:57
Хэмилтон объяснил свой провал в квалификации Гран-при Китая Спорт, 13:55
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
NYT назвала число потерянных Украиной за последнее время танков Abrams Политика, 13:39
В Пулково грузовик врезался в терминал Общество, 13:31
В «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина Спорт, 13:28
В Белгородской области беременная погибла при обстреле Новой Таволжанки Политика, 13:09
Песков обвинил ВСУ в сознательном убийстве военкоров после гибели Еремина Политика, 13:01
Пашинян сообщил, когда российские силы покинут границу с Азербайджаном Политика, 12:58
NYT узнала о допуске китайских пловцов на ОИ в Токио, несмотря на допинг Спорт, 12:51