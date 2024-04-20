Ферстаппен побил рекорд Хэмилтона и Феттеля в «Формуле-1»

Нидерландский пилот Red Bull выиграл на Гран-при Китая пятую подряд квалификацию со старта сезона. Такое в «Формуле-1» ранее никому не удавалось, у Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля было по четыре поула подряд

Макс Ферстаппен (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации пятого в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая.

Голландец выиграл свой 37-й в карьере поул и пятый в нынешнем сезоне.

Ферстаппен, чемпион трех последних сезонов, побил рекорд немца Себастьяна Феттеля (2011 год) и британца Льюиса Хэмилтона (2015), у которых было четыре подряд поула со старта сезона.

Вторым будет стартовать партнер Ферстаппена мексиканец Серхио Перес, третьим — испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin.

Гонка Гран-при Китая состоится 21 апреля, начало — 10:00 мск.

Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов в нынешнем сезоне, набрав 85 очков. На втором месте — Перес (70), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (64).