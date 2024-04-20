 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ферстаппен побил рекорд Хэмилтона и Феттеля в «Формуле-1»

Ферстаппен выиграл рекордный пятый подряд поул со старта сезона «Формулы-1»
Нидерландский пилот Red Bull выиграл на Гран-при Китая пятую подряд квалификацию со старта сезона. Такое в «Формуле-1» ранее никому не удавалось, у Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля было по четыре поула подряд
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации пятого в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая.

Голландец выиграл свой 37-й в карьере поул и пятый в нынешнем сезоне.

Ферстаппен, чемпион трех последних сезонов, побил рекорд немца Себастьяна Феттеля (2011 год) и британца Льюиса Хэмилтона (2015), у которых было четыре подряд поула со старта сезона.

Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1»
Спорт
Фото:Peter Fox / Getty Images

Вторым будет стартовать партнер Ферстаппена мексиканец Серхио Перес, третьим — испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin.

Гонка Гран-при Китая состоится 21 апреля, начало — 10:00 мск.

Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов в нынешнем сезоне, набрав 85 очков. На втором месте — Перес (70), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (64).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Макс Ферстаппен
Материалы по теме
Команда «Формулы-1» продлила контракт с 42-летним Фернандо Алонсо
Спорт
Ферстаппен выиграл четвертую подряд квалификацию в сезоне «Формулы-1»
Спорт
Никита Мазепин оценил шансы на возвращение в «Формулу-1»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
СК возбудил уголовное дело об убийстве предпринимателя в Балашихе Общество, 11:48
Российская бегунья сменила спортивное гражданство на армянское Спорт, 11:47
Есть проблемы: почему растет спрос на услуги логопедов РБК Франшизы, 11:43
Володин предложил не скандалить из-за Центра философа Ильина в РГГУ Политика, 11:21
Ферстаппен побил рекорд Хэмилтона и Феттеля в «Формуле-1» Спорт, 11:20
В центре Балашихи киллер застрелил бизнесмена Общество, 11:02
Российский боец Корешков уступил соотечественнику в главном бою PFL 3 Спорт, 10:57
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В Запорожье объект инфраструктуры получил повреждения при взрыве Политика, 10:49
Китай проведет крупнейшую реорганизацию армии за десятилетие Политика, 10:40
Российский промоушен пожизненно отстранил пнувшего ринг-герл бойца ММА Спорт, 10:36
В Винницкой области неизвестные ночью расстреляли полицейских Общество, 10:29
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1» Спорт, 10:10
Экономисты предрекли «нефтяной шок» при войне Израиля и Ирана Экономика, 10:08
В Центральной России из-за магнитной бури произошло северное сияние Общество, 10:07