Ферстаппен побил рекорд Хэмилтона и Феттеля в «Формуле-1»
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации пятого в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая.
Голландец выиграл свой 37-й в карьере поул и пятый в нынешнем сезоне.
Ферстаппен, чемпион трех последних сезонов, побил рекорд немца Себастьяна Феттеля (2011 год) и британца Льюиса Хэмилтона (2015), у которых было четыре подряд поула со старта сезона.
Вторым будет стартовать партнер Ферстаппена мексиканец Серхио Перес, третьим — испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin.
Гонка Гран-при Китая состоится 21 апреля, начало — 10:00 мск.
Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов в нынешнем сезоне, набрав 85 очков. На втором месте — Перес (70), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (64).
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