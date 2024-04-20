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В «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина

«Монако»: восстановление Головина займет несколько недель
Полузащитник сборной России пропустит несколько недель из-за растяжения левой лодыжки
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

«Это растяжение левой лодыжки. У нас нет точных данных по срокам восстановления, но это займет несколько недель», — сказали в «Монако».

L'Equipe 18 апреля сообщила, что Головин пропустит остаток сезона.

L'Equipe сообщила, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы
Спорт
Александр Головин

В этом сезоне на счету полузащитника сборной России шесть голов и шесть передач в 25 матчах чемпионата Франции.

«Монако» до конца сезона осталось провести шесть игр.

Клуб идет третьим в турнирной таблице, уступая 11 очков ПСЖ и одно «Бресту» (при игре в запасе).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Монако Александр Головин
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