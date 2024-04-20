В «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
«Это растяжение левой лодыжки. У нас нет точных данных по срокам восстановления, но это займет несколько недель», — сказали в «Монако».
L'Equipe 18 апреля сообщила, что Головин пропустит остаток сезона.
В этом сезоне на счету полузащитника сборной России шесть голов и шесть передач в 25 матчах чемпионата Франции.
«Монако» до конца сезона осталось провести шесть игр.
Клуб идет третьим в турнирной таблице, уступая 11 очков ПСЖ и одно «Бресту» (при игре в запасе).
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники