В «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина

Полузащитник сборной России пропустит несколько недель из-за растяжения левой лодыжки

Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

«Это растяжение левой лодыжки. У нас нет точных данных по срокам восстановления, но это займет несколько недель», — сказали в «Монако».

L'Equipe 18 апреля сообщила, что Головин пропустит остаток сезона.

В этом сезоне на счету полузащитника сборной России шесть голов и шесть передач в 25 матчах чемпионата Франции.

«Монако» до конца сезона осталось провести шесть игр.

Клуб идет третьим в турнирной таблице, уступая 11 очков ПСЖ и одно «Бресту» (при игре в запасе).