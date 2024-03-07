Дисквалифицированную за допинг Валиеву исключили из сборной России

В конце января CAS дисквалифицировал россиянку за допинг на четыре года. В период отстранения она не может тренироваться за государственные деньги

Камила Валиева (Фото: David Ramos / Getty Images)

Фигуристка Камила Валиева была исключена из состава сборной России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами», — сказал Коган.

6 марта «Чемпионат» написал, что Валиева не была исключена из сборной. В списке на официальном сайте Минспорта, которые не обновлялись с лета, фигуристка все еще числится в составе.

Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в конце января была отстранена на четыре года (с 25 декабря 2021-го) с лишением наград.

Спустя месяц апелляция на вердикт CAS была зарегистрирована в Федеральном суде Швейцарии.

На период отстранения Валиева не имеет права тренироваться на государственные деньги.