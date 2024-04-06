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РПЛ назвала дату матча ЦСКА — «Спартак» в перенесенном из-за выборов туре

Матч ЦСКА — «Спартак» в перенесенном из-за выборов туре РПЛ пройдет 25 апреля
21-й тур РПЛ был в марте перенесен в связи с выборами президента России. Матч ЦСКА и «Спартака» состоится 25 апреля. Игра Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 17 апреля
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем сайте опубликовала расписание трех туров чемпионата страны во второй половине апреля, в том числе перенесенного 21-го.

Изначально 21-й тур должен был пройти с 15 по 17 марта, но был перенесен в связи с проведением выборов президента России.

В центральном матче этого тура московский ЦСКА примет столичный «Спартак» 25 апреля.

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В 26-м туре московское «Динамо» дома сыграет с петербургским «Зенитом» 28 апреля, в тот же день «Спартак» примет столичный «Локомотив».

Также стало известно расписание матчей Кубка России. 16 апреля пройдет встреча ЦСКА и калининградской «Балтики» («путь РПЛ», полуфинал), 17 апреля сыграют «Оренбург» — «Динамо» («путь регионов»), «Урал» — «Ростов» («путь регионов») и «Зенит» — «Спартак» («путь РПЛ»).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Спартак Москва Кубок России по футболу ФК Зенит ФК Динамо Москва ФК Локомотив Москва
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