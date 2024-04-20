В Москве в машине вице-президента Федерации бокса Ингушетии нашли оружие

Автомобиль Магомед-Гирея Накостхоева был остановлен для проверки на севере Москвы. В салоне нашли пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сотрудники ДПС Москвы нашли оружие в автомобиле вице-президента Федерации бокса Ингушетии Магомед-Гирея Накостхоева, который был остановлен для проверки. Об этом сообщили Baza и РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 апреля на севере Москвы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили РБК происшествие, но не уточнили фамилию задержанного. «В ходе проверки в салоне были обнаружены предметы, конструктивно схожие с короткоствольным огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. Данные предметы были изъяты и направлены на исследование, по результатам которого было установлено, что изъятое является огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрела, и боеприпасами к нему», — сообщили в МВД.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

РЕН ТВ уточнил, что в ходе проверки в салоне Toyota Camry были найдены пистолет Glock и магазин с патронами. Накостхоева отпустили под подписку о невыезде.