Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1»
Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки на Гран-при Китая в чемпионате «Формулы-1».
Чемпион трех последних сезонов занял первое место по итогам 19 кругов гонки.
Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (отставание 13,043 секунды), третьим — партнер Ферстаппена по Red Bull мексиканец Серхио Перес (+15,258).
Ферстаппен укрепился на первом месте в личном зачете чемпионата c 85 очками. На втором месте Перес (70), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (64).
В субботу состоится квалификация к основной гонке Гран-при Китая, в воскресенье — сама гонка.
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