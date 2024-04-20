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Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1»

Макс Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1»
Второе место занял Льюис Хэмилтон из Mercedes, третье — Серхио Перес из Red Bull
Фото: Peter Fox / Getty Images
Фото: Peter Fox / Getty Images

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки на Гран-при Китая в чемпионате «Формулы-1».

Чемпион трех последних сезонов занял первое место по итогам 19 кругов гонки.

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (отставание 13,043 секунды), третьим — партнер Ферстаппена по Red Bull мексиканец Серхио Перес (+15,258).

Ферстаппен укрепился на первом месте в личном зачете чемпионата c 85 очками. На втором месте Перес (70), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (64).

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В субботу состоится квалификация к основной гонке Гран-при Китая, в воскресенье — сама гонка.

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Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Макс Ферстаппен
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