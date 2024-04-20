Российский боец Корешков уступил соотечественнику в главном бою PFL 3
Российский боец Магомед Умалатов победил соотечественника Андрея Корешкова в главном бою турнира промоушена Professional Fighters League PFL 3, который прошел в Чикаго.
Поединок продолжался все три раунда и закончился победой Умалатова единогласным решением судей — 29–28, 29–28, 29–28.
На счету 32-летнего Умалатова 15 побед в 15 боях в ММА. У 33-летнего Корешкова, бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе, 27 побед и пять поражений.
В другом бою PFL 3 россиянин Шамиль Мусаев нокаутировал во втором раунде американца Логана Сторли. Кроме того, россиянин Мурад Рамазанов успешно дебютировал в PFL, «задушив» американца Лауреано Старополи в первом раунде.
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