Российский боец Корешков уступил соотечественнику в главном бою PFL 3

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе проиграл Магомеду Умалатову единогласным решением судей

Магомед Умалатов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Магомед Умалатов победил соотечественника Андрея Корешкова в главном бою турнира промоушена Professional Fighters League PFL 3, который прошел в Чикаго.

Поединок продолжался все три раунда и закончился победой Умалатова единогласным решением судей — 29–28, 29–28, 29–28.

На счету 32-летнего Умалатова 15 побед в 15 боях в ММА. У 33-летнего Корешкова, бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе, 27 побед и пять поражений.

В другом бою PFL 3 россиянин Шамиль Мусаев нокаутировал во втором раунде американца Логана Сторли. Кроме того, россиянин Мурад Рамазанов успешно дебютировал в PFL, «задушив» американца Лауреано Старополи в первом раунде.