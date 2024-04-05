Экс-пилот «Формулы-1» Мазепин рассказал, почему не любит быстрой езды

Мазепин отметил, что не любит быструю езду вне гонок и за последние три года практически не садился за руль

Никита Мазепин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин не любит водить автомобиль из-за риска потерять лицензию автогонщика FIA. Об этом он рассказал в интервью «РБК Спорт».

«Я не очень люблю ездить за рулем. Для меня перемещение за рулем связано с большим риском, — отметил Мазепин. — Во-первых, мы, как гонщики, несем определенную ответственность за эталон поведения, который демонстрируем, будучи профессиональными водителями. Во-вторых, потеря водительских прав на дороге ведет автоматически к потере лицензии гонщика, а для меня это потеря работы.

«Несмотря на то что всю жизнь мне платили за то, чтобы ездить быстро, когда я садился за руль обычной машины, последнее, что хотел сделать, куда-то быстро поехать. От этого я удовольствия не получал, — подчеркнул гонщик. — И даже никогда не тюнинговал машины. И за последние три года я практически не садился за руль».

В сезоне-2021 Никита Мазепин занял последнее место в личном зачете. Он, как и его партнер по команде Мик Шумахер, не набрал ни одного очка.

В 2022 году стал победителем ралли-марафона «Шелковый путь» в общем зачете мотовездеходов. В 2023–2024 годах завоевал титул вице-чемпиона Азиатской серии Ле-Ман.

До прихода в «Формулу-1» стал в личном зачете вторым в GP3 (2018 год) и третьим в Азиатском чемпионате «Формулы-3» (2019/20).