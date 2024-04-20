Овечкин против Панарина. Кто фаворит плей-офф НХЛ

В НХЛ определились все пары, которые с 21 апреля будут участвовать в плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2023/24. Что говорят о шансах россиян выиграть трофей — в подборке «РБК Спорт»

Игроки «Тампы-Бэй Лайтнинг» (Фото: Reuters)

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился регулярный чемпионат сезона 2023/24, по итогам которого определились все пары первого раунда Кубка Стэнли. Матчи первого раунда плей-офф НХЛ начнутся в ночь на 21 апреля.

Пары первого раунда плей‑офф Восточной конференции:

«Нью‑Йорк Рейнджерс» (1) — «Вашингтон Кэпиталз» (8);

«Каролина Харрикейнз» (2) — «Нью‑Йорк Айлендерс» (7);

«Флорида Пантерз» (3) — «Тампа‑Бэй Лайтнинг» (6);

«Бостон Брюинз» (4) — «Торонто Мэйпл Лифс» (5).



Пары первого раунда плей‑офф Западной конференции:

«Даллас Старз» (1) — «Вегас Голден Найтс» (8);

«Виннипег Джетс» (2) — «Колорадо Эвеланш» (7);

«Ванкувер Кэнакс» (3) — «Нэшвилл Предаторз» (6);

«Эдмонтон Ойлерз» (4) — «Лос‑Анджелес Кингз» (5).

Победителем регулярного чемпионата в Восточной конференции стал «Нью‑Йорк Рейнджерс», набравший 114 очков, на Западе — «Даллас Старз» (113).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс». «РБК Спорт» собрал мнения экспертов о достижениях российских хоккеистов в регулярном чемпионате и фаворитах на завоевание Кубка Стэнли.

Мнение экспертов

Валерий Каменский, член правления Федерации хоккея России, вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли

«Кучеров индивидуально сильный хоккеист, с хорошим игровым мышлением, с хорошей практикой. Он показывает хорошие результаты. Его можно только поздравить с такими результатами. На данный момент он один из лучших игроков лиги. Я всегда говорю, что наши ребята в НХЛ на самых ведущих рядах, и это не может не радовать нас. Мы видим, что наш хоккей развивается в правильном направлении. В каждой команде, где играют россияне, на них рассчитывают: Капризов, Панарин, Кучеров, Кузнецов, Орлов, Овечкин, Малкин. Вратари здорово играют. Ребята молодцы, задают тон в лиге. Все талантливые, у каждого свое время».

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и получит награду «Арт Росс Трофи». У Кучерова в этом сезоне 44 гола и сто передач в 81 матче. В предыдущий раз он становился лучшим бомбардиром сезона в 2019 году, набрав 128 очков.

«Овечкин как был великим игроком на протяжении долгих лет, так он им и остался. Он принес «Вашингтону» большую пользу, довел их до плей-офф и сам показал высокий результат, забив 31 гол в регулярке, в его возрасте — это большое достижение. Все, кто дошел до плей-офф, имеют большой шанс выиграть Кубок Стэнли. Здесь играет командный фактор, кто больше сил сохранил и кто правильно выберет тактику, поэтому будем болеть. Все пары по-своему интересны: «Рейнджерс» — «Вашингтон», дерби штата «Флорида» — «Тампа». Когда идет игра на вылет, матчи будут очень интересны», — сказал Каменский «РБК Спорт».

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Мне посчастливилось увидеть Кучерова играющим за «Белых Медведей» (Кучеров является воспитанником хоккейной школы «Белые Медведи». — РБК). Уже в тот момент в этом маленьком хоккеисте было видно огромное мастерство и игровое чутье. Была видна его настырность и креативность. Я очень рад достижениям, к которым приходит Никита. Он этого заслужил. Для каждой эпохи существуют свои герои. Сейчас время Овечкина, Кучерова, Капризова. Но, на мой взгляд, назвать его лучшим всех времен несправедливо. Для этого существует Зал хоккейной славы, где все эти игроки отмечены. Но одним из лучших в поколении его, конечно, можно назвать.

Артемий молодец, лучший снайпер этого сезона среди россиян. Причем у него выдающиеся показатели. Ему нельзя расслабляться. Сейчас начнутся матчи на вылет. Это те игры, в которых Панарину не удавалось проявить себя с лучшей стороны. Надеюсь, что он сделал правильные выводы и выходит с таким же настроем, как и в регулярном чемпионате», — сказал Дементьев «РБК Спорт».

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне 2023/24. 32-летний нападающий забросил 49 шайб в 82 играх регулярного чемпионата. На втором месте среди российских игроков — нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого 46 шайб, замкнул тройку с 44 шайбами форвард «Тампы» Никита Кучеров.

«Среди вратарей могу отметить Шестеркина. Клуб закончил на первом месте — это результат работы всей команды. Я бы поддержал Василевского, потому что получить травму, пройти лечение и выйти не с начала сезона и пройти в плей-офф — это достойно. Сам факт того, что наши вратари выходят в стартовом составе на игры — это огромный показатель для нашего хоккея и страны.

Также на Овечкина оказывается высокое давление со стороны болельщиков и СМИ. Я знаю, что Александр очень силен ментально и морально, он спокойно идет к своей цели. Каждый раз буквы, которыми он вписывает себя в историю хоккея, становятся все жирнее. Стоит не забывать о дебютантах, которые выступили в этом году: Руслан Исхаков, Никита Чибриков, который отметился голом в первом матче, и другие хоккеисты. Надо помнить тех ребят, которые делают первые шаги. Спортсмены от многого отказываются ради возможности играть в НХЛ.

Многие не представляют, что такое полуфинал и финал Кубка Стэнли. Самая интересная пара «Вашингтон» — «Рейнджерс». «Кэпиталс» на данный момент находятся в игровом тонусе, как физическом, так и моральном. Команда крайней мотивирована на победу. «Рейнджерс» спокойно закончили регулярку на первом месте, именно поэтому для меня эта пара будет самой интересной», — заявил Дементьев «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион и бывший нападающий «Спартака»

«Кучеров провел настолько успешный сезон за счет своего высокого мастерства. Он один из сильнейших игроков в НХЛ. Он молодец. Тяжело назвать его самым лучшим игроком среди россиян, но дай бог, чтоб он стал таким. Также Артемий Панарин мой любимый игрок в НХЛ. Здорово, что наши игроки показывают такой высокий уровень.

Из вратарей могу выделить красавца, который 700 матчей в регулярке на ноль отстоял, — Бобровский. Он бьет все рекорды, но в его возрасте, надеюсь, и Шестеркин все рекорды побьет. Касательно Овечкина я сразу говорил, что свои 30 голов он сделает. Кто-то не верил, но я был убежден, что тридцатку свою он забьет. Фаворит на плей-офф, конечно же, «Рейнджерс». В первом же раунде интереснейший матч «Рейнджерс» — «Кэпиталз», в котором два сильнейших российских хоккеиста, которые делают погоду, сыграют друг против друга», — сказал Кожевников «РБК Спорт».

Алексей Терещенко, бывший игрок московского «Динамо», трехкратный чемпион мира по хоккею

«Кучеров показывает настолько успешные результаты за счет высокого IQ, понимания, чтения игры, видения партнеров. Самое главное, что на протяжении большого количества сезонов он является лидером по очкам в сезоне, поэтому он молодец. Также Панарин достаточно большое количество времени находится в лидерах. Артемий держит свой уровень, находится в лидирующей группе бомбардиров НХЛ. У Овечкина было не очень удачное начало сезона, ожидали больше голов. Но в целом «Вашингтон» смазал начало сезона, поэтому Саня молодец. Конечно, хотелось бы большего, но как есть.

У вратарей и Георгиев неплохо играл, Шестеркин, Сорокин, Варламов, Бобровский. Они хорошо продвигают российскую вратарскую школу хоккея. Достаточно тяжело на одном уровне провести 82 игры. Бывают спады функциональные, физические, моральные. Нужно делать выводы и исправлять ошибки. Хотелось бы выделить Дмитрия Воронкова («Коламбус Блю Джекетс»). Ему тяжело дался переезд в Северную Америку, но он молодец. Достаточно неплохой сезон.

Тяжело назвать фаворита плей-офф. Регулярка и матчи на вылет — это разные игры, они непредсказуемы. Конечно же, для нас интереснее всего «Рейнджерс» — «Вашингтон», где две наши мегазвезды будут бороться, и «Тампа» с «Флоридой», где в каждой команде наших по три игрока», — отметил Терещенко в беседе с «РБК Спорт».