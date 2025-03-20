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Путин поздравил Ковентри с избранием президентом МОК

Президент России отметил, что выборы, на которых Кирсти Ковентри победила в первом туре, показали ее авторитет в спортивном мире. Путин выразил уверенность, что она заинтересована в продвижении благородных олимпийских идеалов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Итоги голосования на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) убедительно свидетельствуют о высоком авторитете Кирсти Ковентри в спортивном мире и о признании ее выдающихся личных достижений, говорится в поздравлении новой главе МОК от президента России Владимира Путина.

Ковентри в четверг, 20 марта, была избрана новым президентом МОК и сменит в этой должности Томаса Баха в июне. Ковентри избрали уже в первом туре — она набрала 49 из 97 голосов.

«Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», — заявил Путин и пожелал 41-летней зимбабвийке благополучия и крепкого здоровья.

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Ковентри — первая женщина и первый представитель Африки на посту президента МОК. Она является членом МОК с 2013 года, с 2018-го является министром спорта Зимбабве.

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Владимир Путин Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри фото

Кирсти Ковентри

спортсменка, избранная глава МОК
16 сентября 1983 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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