Путин поздравил Ковентри с избранием президентом МОК

Президент России отметил, что выборы, на которых Кирсти Ковентри победила в первом туре, показали ее авторитет в спортивном мире. Путин выразил уверенность, что она заинтересована в продвижении благородных олимпийских идеалов

Владимир Путин (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Итоги голосования на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) убедительно свидетельствуют о высоком авторитете Кирсти Ковентри в спортивном мире и о признании ее выдающихся личных достижений, говорится в поздравлении новой главе МОК от президента России Владимира Путина.

Ковентри в четверг, 20 марта, была избрана новым президентом МОК и сменит в этой должности Томаса Баха в июне. Ковентри избрали уже в первом туре — она набрала 49 из 97 голосов.

«Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», — заявил Путин и пожелал 41-летней зимбабвийке благополучия и крепкого здоровья.

Ковентри — первая женщина и первый представитель Африки на посту президента МОК. Она является членом МОК с 2013 года, с 2018-го является министром спорта Зимбабве.