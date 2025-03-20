Путин поздравил Ковентри с избранием президентом МОК
Итоги голосования на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) убедительно свидетельствуют о высоком авторитете Кирсти Ковентри в спортивном мире и о признании ее выдающихся личных достижений, говорится в поздравлении новой главе МОК от президента России Владимира Путина.
Ковентри в четверг, 20 марта, была избрана новым президентом МОК и сменит в этой должности Томаса Баха в июне. Ковентри избрали уже в первом туре — она набрала 49 из 97 голосов.
«Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», — заявил Путин и пожелал 41-летней зимбабвийке благополучия и крепкого здоровья.
Ковентри — первая женщина и первый представитель Африки на посту президента МОК. Она является членом МОК с 2013 года, с 2018-го является министром спорта Зимбабве.
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