Владелец «Акрона»: «Приглашая Дзюбу, сомневались в его вызове в сборную»

В «Акроне» заявили, что не верили в возвращение Дзюбы в сборную России

Павел Морозов заявил, что «Акрон» при приглашении Дзюбы рассчитывал на его помощь команде в РПЛ, но сомневался в шансах форварда снова попасть в национальную команду. Дзюба накануне стал рекордсменом сборной по голам

Артем Дзюба (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Приглашая 36-летнего Артема Дзюбу, в «Акроне» сомневались, что он снова сыграет за сборную России. Об этом Vseprosport заявил владелец тольяттинского клуба РПЛ Павел Морозов.

Дзюба 19 марта впервые с 2021 года сыграл за национальную команду. В матче с Гренадой (5:0) он установил новый рекорд по голам за сборную России — 31 мяч. За «Акрон» Дзюба играет с сентября.

«Когда Артем приходил в клуб, были уверены в том, что он сможет серьезно помочь команде во всех аспектах в ее первый год нахождения в РПЛ. А в том, что он побьет клубные рекорды Кержакова и Лоськова, мы тоже были уверены», — сказал Морозов.

По его словам, Дзюба заработал вызов в сборную «стопроцентной самоотдачей и хорошей игрой».

Дзюба забил шесть голов в 15 матчах в этом сезоне.

В марте Дзюба также стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере и опередив по этому показателю Кержакова.