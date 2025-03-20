Главные рекорды в карьере Артема Дзюбы
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба побил рекорд сборной России по голам за национальную команду. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее рекорд принадлежал Александру Кержакову, на счету которого 30 голов в национальной команде.
На клубном уровне Дзюба четыре раза становился чемпионом России в составе «Зенита» (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), три раза выигрывал Кубок страны (в составе «Ростова» 2013/14, в составе «Зенита» — 2015/16, 2019/20). Также вместе с петербургским клубом четыре раза становился обладателем Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021).
Главные рекорды
- Лучший бомбардир в истории чемпионатов России — 165 голов. Он обошел по этому показателю Олега Веретенникова, который забил 143 гола.
- Лучший бомбардир в истории российского футбола (сюда входят игры за клуб, сборную, голы в еврокубках, клубах ведущих лиг Европы): 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и побил рекорд Александра Кержакова (233 мяча) по забитым мячам в российском футболе.
- Рекордсмен по количеству хет-триков в РПЛ: в активе 36-летнего форварда шесть хет-триков в чемпионате России. При этом ему удавалось еще оформить покер. Ближайшими преследователями, которые сделали по четыре хет-трика, являются шесть игроков: Вагнер Лав, Олег Гарин, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко, Саломон Рондон и Федор Чалов.
- Лучший бомбардир чемпионата России: Дзюба дважды в составе «Зенита» становился лучшим бомбардиром в сезоне. В 2019/20 он отметился 17 голами, а в 2020/21 — 20 забитыми мячами.
- Лучший ассистент чемпионата России: Дзюба дважды больше всех в сезоне РПЛ отмечался голевыми передачами. В 2018/19 году он сделал 12 пасов, а в 2019/20 — 14 передач.
- Первый игрок сборной России, забивший гол с пенальти на чемпионате мира: на мундиале 2018 года Дзюба реализовал пенальти в 1/8 финала против команды Испании.
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