Главные рекорды в карьере Артема Дзюбы

Нападающий Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Какие еще рекорды на его счету — в материале «РБК Спорт»

Артем Дзюба (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба побил рекорд сборной России по голам за национальную команду. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее рекорд принадлежал Александру Кержакову, на счету которого 30 голов в национальной команде.

На клубном уровне Дзюба четыре раза становился чемпионом России в составе «Зенита» (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), три раза выигрывал Кубок страны (в составе «Ростова» 2013/14, в составе «Зенита» — 2015/16, 2019/20). Также вместе с петербургским клубом четыре раза становился обладателем Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021).

Главные рекорды

Артем Дзюба (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)