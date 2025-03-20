Тарпищева переизбрали членом МОК
Президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева переизбрали членом Международного олимпийского комитета (МОК) на сессии организации в Греции.
Тарпищев будет членом МОК до 2028 года.
Тарпищеву 77 лет, он стал членом МОК в 1994 году. Он является заслуженным мастером спорта России, Заслуженным тренером СССР и России, членом совета при президенте России по физической культуре и спорту и членом исполкома Олимпийского комитета России.
Позднее в четверг на сессии МОК выберут нового президента организации.
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