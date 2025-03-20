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Китайский футболист умер в 18 лет после удара коленом в голову

Китайский футболист Го Цзясюань умер в 18 лет после удара коленом в голову
Го Цзясюань получил удар коленом в голову на сборах Пекинской футбольной ассоциации в Испании, в больнице ему диагностировали смерть мозга. Семья перевезла его в Пекин, где он скончался полтора месяца спустя
Фото: Matt Blyth / Getty Images
Фото: Matt Blyth / Getty Images

Защитник молодежки клуба «Бэйцзин Гоань» 18-летний Го Цзясюань умер в пекинской больнице после полученной в феврале травмы головы в товарищеском матче в Испании, сообщила пресс-служба клуба в Weibo.

Го Цзясюань в начале февраля получил удар коленом в голову в игре с испанским «Алькобендас» на сборах, организованных Пекинской футбольной ассоциацией. Футболиста доставили в больницу на вертолете, где у него диагностировали смерть мозга. Его собирались отключить от аппарата жизнеобеспечения, но семья добилась перевозки игрока  в Пекин 13 февраля, отмечает Sport.es.

Накануне семье сообщили из больницы, что состояние Го нестабильно, а позднее — что он умер.

У футболиста из Китая диагностировали смерть мозга после удара коленом
Спорт
Фото:Ethan Miller / Getty Images

Го Цзясюань играл за академию клуба суперлиги «Бэйцзин Гоань», ранее его вызывали в тренировочный лагерь юношеской сборной Китая до 17 лет и включали в международную программу развития мюнхенской «Баварии».

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