Китайский футболист умер в 18 лет после удара коленом в голову
Защитник молодежки клуба «Бэйцзин Гоань» 18-летний Го Цзясюань умер в пекинской больнице после полученной в феврале травмы головы в товарищеском матче в Испании, сообщила пресс-служба клуба в Weibo.
Го Цзясюань в начале февраля получил удар коленом в голову в игре с испанским «Алькобендас» на сборах, организованных Пекинской футбольной ассоциацией. Футболиста доставили в больницу на вертолете, где у него диагностировали смерть мозга. Его собирались отключить от аппарата жизнеобеспечения, но семья добилась перевозки игрока в Пекин 13 февраля, отмечает Sport.es.
Накануне семье сообщили из больницы, что состояние Го нестабильно, а позднее — что он умер.
Го Цзясюань играл за академию клуба суперлиги «Бэйцзин Гоань», ранее его вызывали в тренировочный лагерь юношеской сборной Китая до 17 лет и включали в международную программу развития мюнхенской «Баварии».
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