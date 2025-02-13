У футболиста из Китая диагностировали смерть мозга после удара коленом
Перспективный 18-летний китайский футболист Го Цзясюань получил тяжелую черепно-мозговую травму во время товарищеского матча в Испании и находится на аппарате жизнеобеспечения. Его семья, клуб «Бэйцзин Гоань» и Пекинская ассоциация футбола (BFA) пытаются выяснить, кому оплачивать медицинские счета. Об этом сообщает South China Morning Post.
Брат футболиста заявил, что у спортсмена, получившего удар коленом в голову, в испанской больнице диагностировали смерть мозга и его хотят отключить от аппарата жизнеобеспечения.
По его словам, сначала клуб и BFA cобирались помочь с перевозкой футболиста на родину и последующим лечением, но потом узнали, что в Испании их не считают ответственными за инцидент, и изменили позицию, предложив оплачивать лечение в Китае семье.
После жалоб семьи в BFA заявили, что сделают все возможное, чтобы обеспечить покрытие медицинских расходов.
Го Цзясюань играл за академию клуба суперлиги «Бэйцзин Гоань», ранее его вызывали в тренировочный лагерь юношеской сборной Китая до 17 лет и включали в международную программу развития мюнхенской «Баварии».
Сбор в Испании был организован BFA.
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