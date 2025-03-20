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Четверть голов командам из второй сотни. Каким сборным забивал Дзюба

Нападающий Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. В каких соревнованиях и каким сборным забивал Дзюба — в материале «РБК Спорт»
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: ТАСС)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее рекорд принадлежал Александру Кержакову, на счету которого 30 голов за национальную команду.

Дзюба 19 марта отметился забитым мячом в матче против Гренады, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА. Таким образом, всего за сборную он забивал семи командам из второй сотни.

За сборную России Дзюба провел 56 игр, в которых отметился 31 забитым мячом. Ему удавалось забить в ворота 17 национальных команд.

Чемпионат Европы

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Больше всего Дзюба забивал в отборочном турнире к чемпионату Европы. В квалификации к ЧЕ-2016 он отметился двумя забитыми мячами в матчах с Молдавией (151-я в рейтинге ФИФА), одним мячом в ворота Швеции (27) и пятью голами в двух играх против Лихтенштейна (204), оформив в ответной встрече покер (7:0).

В отборе к чемпионату Европы 2021-го года Дзюба по одному голу забил в ворота Казахстана (110) и Кипра (130), в двух матчах с Шотландией (45) он смог отметиться тремя мячами и в одной игре с Сан-Марино (210) отличился четырьмя голами.

На чемпионате Европы Дзюба отмечался голом один раз в 2021-м году, он на групповом этапе забил Дании (21).

Чемпионат мира

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На домашнем чемпионате мира 2018-го года на групповом этапе форвард забил два гола: в ворота Саудовской Аравии (59) в матче-открытии турнира и Египта (33). На этапе плей-офф сборная России встретилась с Испанией (3), а Дзюба в той встрече реализовал 11-метровый удар.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На отборочном этапе к чемпионату мира 2022 года Дзюба забил в ворота Мальты (168) и дважды отличился в игре со Словенией (55).

Другие матчи

На групповом этапе Лиги наций Дзюба в 2018 году забил в ворота сборной Турции (28), а в 2020-м оформил дубль в матче с Сербией (32).

Также в товарищеском матче против сербской команды в 2016 году он отметился голом, в том же году в контрольной встрече оформил дубль в ворота Коста-Рики (54).

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Альвина Цаканян
Футбол Артем Дзюба сборная России по футболу рекорд Александр Кержаков
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