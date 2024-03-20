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Глава МОК назвал условие примирения с Россией

Глава МОК: если сейчас ОКР начнет следовать правилам — добро пожаловать обратно
Томас Бах считает, что в вопросе примирения «мяч на стороне» России, которой надо соблюдать правила олимпийского движения. Дмитрий Песков в среду назвал санкции МОК разрушением идеалов олимпизма
Фото: Catherine Ivill / Getty Images
Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Олимпийскому комитету России (ОКР) стоит следовать правилам, чтобы наладить отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК), заявил президент МОК Томас Бах, которого цитирует «РИА Новости».

На вопрос о том, что должно произойти, чтобы МОК и Россия помирились, Бах ответил: «Тот, кто следует правилам, приветствуется в олимпийском движении. Если сейчас ОКР начнет следовать правилам — добро пожаловать»

По его словам, «мяч на их [ОКР] половине поля, все в их руках».

В Кремле заявили, что новые ограничения для россиян «не красят МОК»
Спорт
Фото:Bongarts / Getty Images

МОК после жалобы Украины приостановил членство ОКР в октябре 2023-го до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов регионов, которые присоединились к России в сентябре 2022 года, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

ОКР проиграл апелляцию на отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее в МОК неоднократно заявляли, что санкции к российскому спорту связаны с нарушением олимпийского перемирия в феврале 2022 года.

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Президент ОКР Станислав Поздняков 2 марта заявил, что МОК стал заложником коммерциализации и интересов трансконтинентальных корпораций, которые диктуют политику в международном спорте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 марта сказал, что руководство МОК и Бах предали все идеалы олимпизма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 марта назвал ограничения для россиян на Олимпиаде «разрушением идеи олимпизма, ущемлением интересов спортсменов, олимпийцев».

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Теги
Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК)
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