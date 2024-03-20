Российский теннисист Котов проиграл Ван Ашу на старте «Мастерса» в Майами

Российский теннисист вылетел на старте «Мастерса» в Майами

Павел Котов в двух сетах уступил 80-й ракетке мира Люка Ван Ашу — 3:6, 5:7. В женском разряде турнира в Майами Мария Тимофеева и Элина Аванесян пробились во второй круг

Павел Котов (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов неудачно стартовал на третьем турнире ATP подряд, проиграв в первом круге «Мастерса» в Майами (штат Флорида, США) французу Люка Ван Ашу.

Котов, 67-я ракетка мира, уступил со счетом 3:6, 5:7.

Следующим соперником Ван Аша (80-й) будет норвежец Каспер Рууд (седьмой).

Котов ранее вылетел на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) и турнира ATP 500 в Дубае.

Действующим чемпионом турнира в Майами с призовым фондом почти $9 млн является россиянин Даниил Медведев.

Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов начнут выступление со второго круга. Еще один россиянин Роман Сафиуллин в четверг сыграет в первом круге с аргентинцем Диего Шварцманом.

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В женском разряде турнира в Майами (WTA 1000) Мария Тимофеева обыграла сменившую гражданство на французское Варвару Грачеву (6:3, 6:3), а Элина Аванесян победила Эрику Андрееву (6:0, 3:6, 6:1).