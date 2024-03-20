Московское «Динамо» оказалось в шаге от вылета из Кубка Гагарина
Победитель регулярного чемпионата КХЛ — московское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору» третий матч в четвертьфинальной серии плей-офф.
Игра в Челябинске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).
У хозяев льда шайбы забросили Антон Бурдасов (23-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (26) и Михаил Котляревский (46).
У «Динамо» забивали Джордан Уил (16) и Артем Ильенко (32).
Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Трактора». Четвертая игра пройдет в Челябинске 22 марта.
Капитан «Динамо» Андрей Миронов провел 643-ю игру за клуб, побив рекорд Сергея Вышедкевича (642).
В последний раз «Динамо» побеждало в Кубке Гагарина в 2013 году, обыграв в финале «Трактор» (4–2). В этом году команды встретились во втором раунде из-за решения лиги провести перекрестный плей-офф между конференциями.
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