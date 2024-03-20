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Московское «Динамо» оказалось в шаге от вылета из Кубка Гагарина

«Трактор» в третий раз победил «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина
«Трактор» выиграл у чемпиона «регулярки» третий матч четвертьфинала со счетом 3:2 и повел в серии 3–0
Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)

Победитель регулярного чемпионата КХЛ — московское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору» третий матч в четвертьфинальной серии плей-офф.

Игра в Челябинске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

У хозяев льда шайбы забросили Антон Бурдасов (23-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (26) и Михаил Котляревский (46).

У «Динамо» забивали Джордан Уил (16) и Артем Ильенко (32).

Капитан московского «Динамо» побил рекорд по числу матчей за клуб
Спорт
Андрей Миронов

Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Трактора». Четвертая игра пройдет в Челябинске 22 марта.

Капитан «Динамо» Андрей Миронов провел 643-ю игру за клуб, побив рекорд Сергея Вышедкевича (642).

В последний раз «Динамо» побеждало в Кубке Гагарина в 2013 году, обыграв в финале «Трактор» (4–2). В этом году команды встретились во втором раунде из-за решения лиги провести перекрестный плей-офф между конференциями.

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Анна Сатдинова
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