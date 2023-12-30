Десять лет со дня трагедии Шумахера. Жизнь гонщика в фотографиях

Михаэль Шумахер начал карьеру гонщика в четыре года с картинга, который был построен его отцом. В 1988-м году, когда Шумахеру было 19 лет, он перешел из картинга в большие гонки. Уже в 1989 году пилот занял третье место на «Формуле-3» в Германии, а еще через год завоевал чемпионский титул.

Первой командой Шумахера в «Формуле-1» стала «Джордан» под руководством Эдди Джордана, который в 1991-м году предложил ему заменить на Гран-При Бельгии попавшего в тюрьму пилота Бертрана Гашо. Несмотря на то, что 22-летний Шумахер до гонки участвовал только в одних тестах под дождем, уже через неделю в своем первом выступлении на машине «Формулы-1» во время первой отборочной сессии он квалифицировался седьмым, а на следующий день смог с самого начала пробиться на пятое место. Однако в итоге ему пришлось сойти с трассы из-за проблем со сцеплением.