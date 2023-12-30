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Спорт ,  
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Десять лет со дня трагедии Шумахера. Жизнь гонщика в фотографиях

Прошло десять лет со дня трагедии Шумахера
Пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер 10 лет назад, 29 декабря 2013-го года, получил серьезную травму, после которой попал в кому. Как складывалась карьера Шумахера — в материале РБК
Десять лет со дня трагедии Шумахера. Жизнь гонщика в фотографиях

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Дарья Широкова
мультимедиа Формула-1 Михаэль Шумахер

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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