Десять лет со дня трагедии Шумахера. Жизнь гонщика в фотографиях
Михаэль Шумахер начал карьеру гонщика в четыре года с картинга, который был построен его отцом. В 1988-м году, когда Шумахеру было 19 лет, он перешел из картинга в большие гонки. Уже в 1989 году пилот занял третье место на «Формуле-3» в Германии, а еще через год завоевал чемпионский титул.
Первой командой Шумахера в «Формуле-1» стала «Джордан» под руководством Эдди Джордана, который в 1991-м году предложил ему заменить на Гран-При Бельгии попавшего в тюрьму пилота Бертрана Гашо. Несмотря на то, что 22-летний Шумахер до гонки участвовал только в одних тестах под дождем, уже через неделю в своем первом выступлении на машине «Формулы-1» во время первой отборочной сессии он квалифицировался седьмым, а на следующий день смог с самого начала пробиться на пятое место. Однако в итоге ему пришлось сойти с трассы из-за проблем со сцеплением.
В 1991-м году директор «Беннетон» Флавио Бриаторе позвал Шумахера выступить за его команду на этапе в Монце, после чего пилот покинул «Джордан». В дебютной гонке за новую команду немец занял пятое место. В 1992 году пилот провел полный сезон за «Беннетон», завоевав свою первую в карьере победу на этапе «Формулы-1» в Бельгии. В 1993 гонщик остался с командой и одержал победу в Португалии.
В 1994 году, выступая в «Беннетон», Шумахер выиграл свой первый чемпионат. В следующем году он защитил звание чемпиона: его ближайшим преследователем стал Деймон Хилл, но немцу удалось отыграть у него 33 очка.
На фото: 11 ноября 1994 г., Аделаида, Австралия. Шумахер разбился на шикане во время тренировочной сессии Гран-при Австралии «Формулы-1»
В 1995 году Шумахер подписал контракт с «Феррари», в которой провел 11 лет. В свой дебютный сезон Шумахеру удалось одержать три победы и занять третье место чемпионата.
На фото: 28 июня 1998 г., Невера, Франция. Шумахер и Эдди Ирвин празднуют победу после Гран-при Франции на трассе Маньи-Кур.
На Гран-При 1999-го года в Великобритании Шумахер сломал ногу при аварии — он вылетел в повороте на первом круге гонки из-за неисправности тормозов и врезался в отбойник на скорости 107 км/ч. Из-за этого пилот пропустил шесть этапов. Пилот вернулся в конце сезона и принял участие на Гран-при Малайзии и Японии. Тогда Шумахеру удалось помочь команде впервые с 1983 года выиграть Кубок конструкторов.
На фото: 14 октября, 1999 г. Сепанг, Малайзия.
На Гран-при Японии в 2000-м году Шумахер завоевал для «Феррари» первый за 21 год чемпионский титул. С 2000-го по 2004-й год пилот выиграл с «Феррари» пять чемпионатов мира подряд.
На протяжении всего чемпионата в 2002-м году Шумахеру удалось выиграть 11 из 17 этапов Гран-при и завоевать свой пятый титул чемпиона. На следующий год он снова стал чемпионом мира, а в 2004-м году, выиграв 13 из 18 гонок, он досрочно стал чемпионом мира в седьмой раз.
На фото: 4 июля 2004 года в Маньи-Кур, Франция. Шумахер и Феррари во время Гран-при Франции Формулы-1 на трассе Маньи-Кур.
В 2004-м году в Барселоне Шумахер провел свой 200-й этап Гран-При.
На фото: 9 мая 2004 г., Барселона, Испания. Шумахер с командой Феррари после участия в своем 200-м Гран-при.
Следующий сезон, в 2005-м году, стал для Шумахера провальным: лидером чемпионата стала команда «Рено», а чемпионом мира стал гонщик «Рено» Фернандо Алонсо, Шумахер остался лишь третьим. В 2006-м году немецкий пилот снова уступил чемпионский титул Алонсо.
В сентябре 2006-го года Шумахер выиграл гонку в Монце, после чего заявил, что по окончанию сезона завершит спортивную карьеру.
На Гран-При Бразилии 2006 года состоялась последняя гонка Шумахера на трассе Интерлагос в Сан-Паулу. До старта гонок Пеле вручил пилоту позолоченный кубок за высокие достижения в карьере. В прощальной гонке Шумахер занял четвертое место.
Несмотря на уход из гонок, Шумахер продолжал помогать команде, работая в «Феррари» в качестве эксперта и советника.
На фото: 22 октября 2006 г., Сан-Паулу, Бразилия. Шумахер получает трофей за свои достижения в гонках Гран-при Формулы-1 от Пеле.
Также Шумахер принимал участие в благотворительных акциях. В 2008 году он провел благотворительный матч с участием звезд мирового футбола, среди которых были Дженнаро Гаттузо, Маттео Феррари, Бред Фридель, Ханс-Йорг Бутт, Марк ван Боммель, Халид Булахруз, Дида, Эдмилсон, Робин ван Перси, Зе Роберто Михаэль Баллак и Кларенс Зеедорф.
На фото: июль, 2008 г., Мюнхен, Германия. Шумахер во время благотворительного матча фонда Goal 4 Africa между командой EDU World и командой CATION World на «Альянц Арене».
Однако в конце июля 2009-го года «Феррари» объявила о возвращении Шумахера. Пилот готовился к провести первую гонку после паузы на Гран-при Европы 2009-го года. Но ему пришлось отказаться от участия из-за травмы: во время февральского теста в Гран-при он упал с мотоцикла и повредил шею.
Шумахер вернулся гонкам к 2010 году в составе команды «Мерседес», с которой подписал контракт на три года. Однако ему не удалось добиться прежних успехов: немец впервые в карьере, за исключением дебютной гонки, не смог финишировать на подиуме «Формулы-1».
Всего за три новых сезона с «Мерседесом» Шумахер не завоевал ни одной победы и занял 9, 8 и 13 места в личном зачете.
В 2011-м году Шумахер и Себастьян Феттель стали победителями Кубка наций в рамках Гонки чемпионов — соревнования, в котором одновременно принимают участие выходцы из «Формулы-1», WRC, IndyCar, NASCAR. В июне 2012-го года Шумахеру на Гран-при Европы удалось впервые после своего возвращения в гонки расположиться на подиуме: тогда он занял третье место.
4 октября 2012-го года перед началом этапа в Японии Шумахер заявил на пресс-конференции, что окончательно уходит из «Формулы-1» по окончанию сезона. Он отметил, что не хочет продолжать карьеру, поскольку не чувствует полной уверенности в успехе.
На фото: 3 декабря 2011 года в Дюссельдорфе, Германия. Себастьян Феттель (слева) и Михаэль Шумахер (справа) празднуют победу в Кубке Наций в Гонки чемпионов на «Эсприт Арена»
Шумахер ушел из спорта семикратным чемпионом мира в своем классе. Ему принадлежало несколько рекордов в «Формуле-1», в том числе по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5).Также гонщик занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.
29 декабря 2013 года с гонщиком произошел несчастный случай во время катания на горных лыжах недалеко от французского города Гренобль. Шумахер споткнулся о лежащий под снегом камень и упал, ударившись о выступ скалы. От удара его шлем раскололся. Лежащего спортсмена спас лыжный патруль, который вызвал вертолет для эвакуации.
Врачи ввели Шумахера в состояние искусственной комы, которая длилась более полугода. С сентября 2014 года он находится со своей семьей на реабилитации в Швейцарии.
На фото: 13 мая 2010 г., Монте-Карло, Монако. Шумахер и Мерседес во время тренировки Гран-при Монако Формулы-1 на трассе Монте-Карло.
В 2018-м году, спустя пять лет после трагедии, родственники бывшего спортсмена отмечали, что Шумахер не может ходить, самостоятельно стоять и говорить. Кроме того, наблюдаются проблемы с памятью. Чтобы ее стимулировать, специалисты используют знакомые Шумахеру звуки двигателей машин, заставляя его поворачивать руль, рассказали родственники.
В конце декабря 2023-го года брат гонщика Ральф Шумахер рассказал, что семья пилота сумела много сделать для улучшения состояния его здоровья, но «до сих пор всё не так, как было раньше». «Я скучаю по моему Михаэлю. Жизнь часто бывает несправедливой. Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошел этот трагический несчастный случай. Слава богу, мы смогли многое сделать благодаря возможностям, которая дает современная медицина, но до сих пор всё не так, как было раньше», — приводит слова Ральфа Daily Express со ссылкой на Bild.
На фото: 30 декабря 2013 г, Керпен, Германия. Кепка с рукописной надписью на голландском «Выздоравливай скорее, номер один».
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