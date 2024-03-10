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Адвокат и брат Дани Алвеса опровергли информацию о его самоубийстве

Представители Алвеса опровергли информацию о его самоубийстве после приговора
Один из пользователей в X написал о смерти Дани Алвеса, но спустя несколько часов автор заявил, что имел в виду своего кузена. Пресс-атташе футболиста призвал подать в суд, а брат Алвеса назвал такие спекуляции жестокостью
Дани Алвес
Дани Алвес (Фото: Hector Vivas/Getty Images)

Сообщения о самоубийстве футболиста Дани Алвеса, приговоренного за изнасилование к четырем с половиной годам тюрьмы, не соответствуют действительности, заявил бразильской радиостанции Itatiaia пресс-секретарь футболиста Аказ Феллеггер.

Ранее в аккаунте Пауло Альбукерке в соцсети X с 12,6 тыс. подписчиков появилось сообщение: «До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой». Позднее в сообщении появилась пометка от пользователей соцсети, что подтверждения этой информации нет, а аккаунт является сатирическим.

«Не соответствует действительности. Я говорил с адвокатом, и она должна подать в суд на этого безответственного человека», — заявил Феллеггер.

Брат Алвеса Ней в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) назвал спекуляцией сообщения о смерти футболиста. Он опубликовал совместное фото с братом и написал в комментарии: «Пусть бог даст тебе много здоровья и мудрости, мой старший брат, чтобы преодолеть и вынести жестокость людей».

Через несколько часов после первой публикации Альбукерке написал, что «имел в виду своего двоюродного брата Даниэльзиньо из Нова-Игуасу, который пропал без вести, но его уже нашли живым».

Второй футболист мира по числу трофеев получил 4,5 года за изнасилование
Спорт
Дани Алвес

22 февраля суд в Барселоне приговорил бывшего игрока сборной Бразилии к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование женщины в туалете ночного клуба в декабре 2022-го. Алвес также должен выплатить пострадавшей компенсацию.

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На счету 40-летнего бразильца 43 трофея, завоеванных со сборной Бразилии и клубами, среди которых были «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Лионель Месси опередил Алвеса по числу титулов только в августе 2023-го.

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Анна Сатдинова
Футбол Дани Алвес
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