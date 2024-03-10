Адвокат и брат Дани Алвеса опровергли информацию о его самоубийстве
Сообщения о самоубийстве футболиста Дани Алвеса, приговоренного за изнасилование к четырем с половиной годам тюрьмы, не соответствуют действительности, заявил бразильской радиостанции Itatiaia пресс-секретарь футболиста Аказ Феллеггер.
Ранее в аккаунте Пауло Альбукерке в соцсети X с 12,6 тыс. подписчиков появилось сообщение: «До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой». Позднее в сообщении появилась пометка от пользователей соцсети, что подтверждения этой информации нет, а аккаунт является сатирическим.
«Не соответствует действительности. Я говорил с адвокатом, и она должна подать в суд на этого безответственного человека», — заявил Феллеггер.
Брат Алвеса Ней в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) назвал спекуляцией сообщения о смерти футболиста. Он опубликовал совместное фото с братом и написал в комментарии: «Пусть бог даст тебе много здоровья и мудрости, мой старший брат, чтобы преодолеть и вынести жестокость людей».
Через несколько часов после первой публикации Альбукерке написал, что «имел в виду своего двоюродного брата Даниэльзиньо из Нова-Игуасу, который пропал без вести, но его уже нашли живым».
22 февраля суд в Барселоне приговорил бывшего игрока сборной Бразилии к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование женщины в туалете ночного клуба в декабре 2022-го. Алвес также должен выплатить пострадавшей компенсацию.
На счету 40-летнего бразильца 43 трофея, завоеванных со сборной Бразилии и клубами, среди которых были «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Лионель Месси опередил Алвеса по числу титулов только в августе 2023-го.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков