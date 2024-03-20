Винер назвала унизительными ограничения МОК для россиян

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что «истерия МОК» не позволит российским спортсменам беспроблемно участвовать в Олимпийских играх в Париже

Ирина Винер (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Российским спортсменам нельзя выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже на унизительных условиях — без флага и гимна. Об этом «РБК Спорт» заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

«На таких унизительных условиях — без флага и гимна — нельзя выступать. Только вчера как кандидата на участие в Олимпийских играх сняли чемпиона мира по вольной борьбе Мусу Евлоева, потому что он был сфотографирован на фоне плаката «Нет нацизму». Поэтому неважно, будут россияне подписывать документ о согласии с СВО или то, что они за мир и дружбу. Та истерия, которую организовал МОК на Западе по поводу русофобства, не дает нашим спортсменам без проблем участвовать в Олимпиаде. Не допускают команды, всего 36 человек смогут отобраться. Это унизительно», — сказала Винер.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что не будет требовать от российских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции на Украине для допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже. При этом российские и белорусские спортсмены не примут участие в параде атлетов на церемонии открытия.

В МОК также отметили, что 12 российских спортсменов уже квалифицировались на Олимпиаду, всего в лучшем случае путевки получат 36 атлетов. Их имена не уточнялись и будут оглашены после проверки со стороны специальной комиссии (AINERP).

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.