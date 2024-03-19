 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кузяев впервые потерял в трансферной стоимости после переезда во Францию

Далер Кузяев впервые потерял в трансферной стоимости после переезда во Францию
Transfermarkt теперь оценивает полузащитника «Гавра» и сборной России в €9 млн, что на €1 млн меньше, чем три месяца назад. Самым дорогим игроком чемпионата Франции остается Килиан Мбаппе — €180 млн
Далер Кузяев
Далер Кузяев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов в высшем дивизионе чемпионата Франции. Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев впервые с момента переезда во Францию получил снижение трансферной стоимости.

31-летнего Кузяева теперь оценивают в €9 млн, на €1 млн меньше, чем три месяца назад.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля прошлого года, контракт рассчитан на два сезона. В 25 матчах за новый клуб россиянин забил три гола и сделал две результативные передачи. Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита».

Головин и Кузяев сделали по передаче в матчах своих команд в Лиге 1
Спорт
Александр Головин (второй слева)

Стоимость полузащитник «Монако» и сборной России Александра Головина осталась на прежнем уровне — €30 млн. Он делит 20-22 место в чемпионате Франции.

Самым дорогим футболистом турнира остается форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе — €180 млн. Игроки ПСЖ занимают первые восемь мест. Рандаль Коло Муани (€60 млн, минус €10 млн) уступил второе место Ашрафу Хакими (€65 млн).

Больше всего за три месяца прибавил 18-летний защитник «Лилля» Лени Йоро (€40 млн, плюс €15 млн).

Читайте на РБК Pro
По каким фразам в письме клиент поймет, что он вам безразличен
Как эйчары бездумно используют теорию поколений и к чему это приводит
Как повысить инвестиционную ценность компании
Как стать спикером и продвигать бизнес, выступая на деловых мероприятиях

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Далер Кузяев ФК Гавр Александр Головин ФК Монако
Материалы по теме
«Гавр» сообщил о попытке оспорить дисквалификацию Кузяева на 4 матча
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 16:40
В Иркутской области майнер предстанет перед судом за кражу электричества Крипто, 16:50
Путин разрешил сделку по покупке «Хайлэнд Голд» Бизнес, 16:49
Рост цен на московское жилье с 2022 года оказался в 3 раза ниже инфляции Недвижимость, 16:46
Платформа для талантов: какой консалтинг нужен для новой реальности Тренды, 16:33
Гонконг принял закон для борьбы с антикитайским вмешательством Политика, 16:33
Кадыров поздравил Путина с победой на выборах президента Политика, 16:32
Организаторы Игр дружбы назвали неконструктивной позицию МОК по турниру Спорт, 16:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Банки Армении прекратят обслуживание карт «Мир» с конца марта Финансы, 16:25
В «БКС Мир инвестиций» назвали топ-5 акций для новичков на рынке Инвестиции, 16:23
Власти назвали число погибших и пострадавших при пожаре на траулере Общество, 16:18
Российские боксеры отказались от участия в Олимпиаде без флага Спорт, 16:15
Генштаб Франции заявил о подотовке к «трудным боям» Политика, 16:14
Путин назвал главное ожидание россиян от спецслужб Политика, 16:13
Власти ответили на просьбу включить песни Газманова в школьную программу Политика, 16:09