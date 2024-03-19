Кузяев впервые потерял в трансферной стоимости после переезда во Францию
Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов в высшем дивизионе чемпионата Франции. Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев впервые с момента переезда во Францию получил снижение трансферной стоимости.
31-летнего Кузяева теперь оценивают в €9 млн, на €1 млн меньше, чем три месяца назад.
Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля прошлого года, контракт рассчитан на два сезона. В 25 матчах за новый клуб россиянин забил три гола и сделал две результативные передачи. Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита».
Стоимость полузащитник «Монако» и сборной России Александра Головина осталась на прежнем уровне — €30 млн. Он делит 20-22 место в чемпионате Франции.
Самым дорогим футболистом турнира остается форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе — €180 млн. Игроки ПСЖ занимают первые восемь мест. Рандаль Коло Муани (€60 млн, минус €10 млн) уступил второе место Ашрафу Хакими (€65 млн).
Больше всего за три месяца прибавил 18-летний защитник «Лилля» Лени Йоро (€40 млн, плюс €15 млн).
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