Экс-первая ракетка Халеп проиграла первый матч после дисквалификации за допинг

Экс-первая ракетка мира проиграла первый матч после отстранения за допинг

Румынка Симона Халеп уступила испанке Пауле Бадосе в своем первом матче после дисквалификации

Симона Халеп (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп проиграла испанке Пауле Бадосе в первом круге теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает $8,7 млн.

Румынская спортсменка уступила со счетом 6:1, 4:6, 3:6 в своем первом матче после дисквалификации. Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут.

В следующем раунде Бадоса встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» обвинялась в двух отдельных нарушениях антидопинговых правил. Первое касалось найденного в допинг-пробе запрещенного вещества роксадустат во время US Open 2022 года, второе было связано с нарушениями в биологическом паспорте Халеп.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в сентябре 2023-го дисквалифицировало Халеп на четыре года. Она подала апелляцию в CAS, после которой срок был сокращен до девяти месяцев.

На счету 32-летней Халеп 24 титула WTA, включая победы на «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдоне (2019). По итогам 2017 и 2018 годов она возглавляла рейтинг WTA.