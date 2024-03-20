Экс-первая ракетка мира проиграла первый матч после отстранения за допинг
Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп проиграла испанке Пауле Бадосе в первом круге теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает $8,7 млн.
Румынская спортсменка уступила со счетом 6:1, 4:6, 3:6 в своем первом матче после дисквалификации. Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут.
В следующем раунде Бадоса встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» обвинялась в двух отдельных нарушениях антидопинговых правил. Первое касалось найденного в допинг-пробе запрещенного вещества роксадустат во время US Open 2022 года, второе было связано с нарушениями в биологическом паспорте Халеп.
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в сентябре 2023-го дисквалифицировало Халеп на четыре года. Она подала апелляцию в CAS, после которой срок был сокращен до девяти месяцев.
На счету 32-летней Халеп 24 титула WTA, включая победы на «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдоне (2019). По итогам 2017 и 2018 годов она возглавляла рейтинг WTA.
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