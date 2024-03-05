CAS сократил дисквалификацию бывшей первой ракетки мира за допинг

Срок дисквалификации румынки Симоны Халеп сокращен с четырех лет до девяти месяцев. Она уже отбыла этот срок и может вернуться к соревнованиям

Симона Халеп (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп за нарушение антидопинговых правил с четырех лет до девяти месяцев. Об этом сообщается на сайте CAS.

Поскольку румынская теннисистка уже отбыла временную дисквалификацию с октября 2022 года, она может немедленно вернуться к соревнованиям.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» обвинялась в двух отдельных нарушениях антидопинговых правил. Первое касалось найденного в допинг-пробе запрещенного вещество роксадустат во время US Open 2022 года, второе было связано с нарушениями в биологическом паспорте 32-летней Халеп.

В итоге румынка была признан виновной в обоих нарушениях Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA), в сентябре 2023-го Халеп дисквалифицировали на четыре года. Теннисистка подала апелляцию в CAS.

Позднее Халеп подала в суд на канадскую компанию Schinoussa Super Foods, которая является производителем биодобавок. Сумму иска превышает $10 млн. Именно «загрязненную» БАД теннисистка винит в своей допинговой дисквалификации.

На счету Халеп 24 титула WTA, включая победы на «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдоне (2019). По итогам 2017 и 2018 годов она возглавляла рейтинг WTA.