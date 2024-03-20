Россиянин набрал дебютное очко в НХЛ в первый месяц после приезда из КХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей в матче с «Анахайм Дакс» в своем третьем матче в НХЛ

Марат Хуснутдинов (Фото: Reuters)

«Миннесота Уайлд» обыграла «Анахайм Дакс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Райан Хартман (21-я минута), Джон Меррилл (22), Кирилл Капризов (32), Джейкоб Луккини (54).

Российский нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов набрал первое очко в НХЛ, отметившись результативной передачей на Меррилла.

21‑летний Хуснутдинов 28 февраля подписал двухлетний контракт с «Миннесотой». Форвард провел в составе команды уже три матча. В этом сезоне Хуснутдинов выступал за «Сочи», в составе которого набрал 20 (6+14) очков в 49 матчах в регулярном чемпионате КХЛ.

Также в этом матче россиянина Кирилла Капризова признали третьей звездой встречи. Он отличился в пятом матче подряд, заброшенная шайба стала для него 150-й в регулярных чемпионатах НХЛ.