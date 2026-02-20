Защитник «Авангарда» вторым в истории КХЛ набрал 60 очков за регулярку
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал вторым защитником в истории «Фонбет» — КХЛ, набравшим 60 очков за один регулярный чемпионат.
В матче против «Сибири» (2:1 Б) Шарипзянов отметился результативной передачей и набрал свое 60-е очко в сезоне.
Рекорд результативности среди защитников в одном регулярном чемпионате принадлежит канадскому хоккеисту Крису Ли. В сезоне 2016/2017 он набрал 65 очков за магнитогорский «Металлург».
В текущем сезоне 30-летний хоккеист провел за омский клуб 55 встреч, забросил 21 шайбу и отдал 39 передач.
Ранее Шарипзянов стал лучшим защитником недели.
«Авангард» идет на втором месте Восточной конференции турнирной таблицы КХЛ. После 57 встреч на счету клуба 84 очка.
