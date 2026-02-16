 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком»

Сыгравший на ноль со «Спартаком» вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ
В число лучших игроков недели вошли вратарь ЦСКА Самонов, защитник «Авангарда» Шарипзянов, нападающий «Сибири» Бек и 21-летний игрок СКА Поляков
Александр Самонов
Александр Самонов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь ЦСКА Александр Самонов, пропустивший только одну шайбу в двух матчах недели, был признан лучшим игроком своего амплуа, сообщила пресс-служба КХЛ.

Самонов помог ЦСКА обыграть всухую «Спартак» (2:0) и в овертайме — «Шанхай Дрэгонс» (2:1).

Лучшим защитником стал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, у которого гол и пять передач в трех матчах за омский клуб.

Среди форвардов лига отметила Тейлора Бека из новосибирской «Сибири», он забросил две шайбы, в том числе победную в ворота «Сочи» (10:1), и сделал шесть передач в двух матчах.

Лучшим новичком признали 21-летнего форварда Матвея Полякова из петербургского СКА — на его счету две передачи в двух матчах.

В Западной конференции ЦСКА идет четвертым, СКА — восьмым. «Авангард» и «Сибирь» занимают второе и восьмое места в Восточной конференции соответственно.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК ЦСКА ХК Спартак ХК Сибирь ХК СКА Санкт-Петербург
