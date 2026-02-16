Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком»
Вратарь ЦСКА Александр Самонов, пропустивший только одну шайбу в двух матчах недели, был признан лучшим игроком своего амплуа, сообщила пресс-служба КХЛ.
Самонов помог ЦСКА обыграть всухую «Спартак» (2:0) и в овертайме — «Шанхай Дрэгонс» (2:1).
Лучшим защитником стал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, у которого гол и пять передач в трех матчах за омский клуб.
Среди форвардов лига отметила Тейлора Бека из новосибирской «Сибири», он забросил две шайбы, в том числе победную в ворота «Сочи» (10:1), и сделал шесть передач в двух матчах.
Лучшим новичком признали 21-летнего форварда Матвея Полякова из петербургского СКА — на его счету две передачи в двух матчах.
В Западной конференции ЦСКА идет четвертым, СКА — восьмым. «Авангард» и «Сибирь» занимают второе и восьмое места в Восточной конференции соответственно.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»