Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026
Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.
В пятницу, 20 февраля, биатлонист Йоханнес Дале победил в масс‑старте на 15 км и принес сборной 17-ю золотую медаль на Играх-2026.
Таким образом, Норвегия обновила собственный мировой рекорд по количеству золотых наград на одной зимней Олимпиаде. В 2022 году в Пекине норвежцы завоевали 16 медалей высшей пробы, что тогда также было лучшим результатом в истории.
Помимо биатлона норвежские атлеты побеждали в лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.
Главными героями Олимпиады-2026 в составе норвежской команды стали:
- Йоханнес Клебо (лыжные гонки) — пять золотых медалей;
- Йенс Офтебру (лыжное двоеборье) — три золота;
- Анна Удине Стрём (прыжки на лыжах) — два золота;
- Эйнар Хедегарт (лыжные гонки) — два золота.
Всего в активе сборной Норвегии на текущих Играх уже 36 медалей разного достоинства.
Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле