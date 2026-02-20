Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026

Норвегия завоевала 17 золотых медалей на Олимпиаде-2026 и побила рекорд

Биатлонист Йоханнес Дале выиграл масс‑старт и принес своей стране 17-е золото. Сборная Норвегии побила свой же рекорд, поставленный в Пекине

Йоханнес Дале (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.

В пятницу, 20 февраля, биатлонист Йоханнес Дале победил в масс‑старте на 15 км и принес сборной 17-ю золотую медаль на Играх-2026.

Таким образом, Норвегия обновила собственный мировой рекорд по количеству золотых наград на одной зимней Олимпиаде. В 2022 году в Пекине норвежцы завоевали 16 медалей высшей пробы, что тогда также было лучшим результатом в истории.

Помимо биатлона норвежские атлеты побеждали в лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Главными героями Олимпиады-2026 в составе норвежской команды стали:

Йоханнес Клебо (лыжные гонки) — пять золотых медалей;

Йенс Офтебру (лыжное двоеборье) — три золота;

Анна Удине Стрём (прыжки на лыжах) — два золота;

Эйнар Хедегарт (лыжные гонки) — два золота.

Всего в активе сборной Норвегии на текущих Играх уже 36 медалей разного достоинства.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля.